O branco sai de cena e d? lugar ?s cores, aos florais e ?s estampas

Todo mundo quer entrar no Ano Novo com o p? direito! E, geralmente, a roupa da passagem ? uma preocupa??o a mais para as mulheres. O branco, que j? esteve em alta como figurino obrigat?rio do R?veillon, perdeu a vez para as pe?as coloridas.

A moda PRIMAVERA/VER?O 2005 passa pelo lima, kani, azul, pink, amarelo e laranja, em todos os tipos de roupas e acess?rios. As fitas e faixas de cetim s?o as vedetes da hora e garantem uma possibilidade ?nica: reunir todas as cores em um s? look!

? claro que a combina??o sempre tem um significado especial, com rela??o aos desejos para o pr?ximo ano. Ent?o, se voc? n?o ? ambiciosa e tem somente um pedido para a hora da virada, veja o significado das cores:



Vermelho: para quem procura um grande amor, vale apostar em uma pe?a vermelha. Essa cor remete as paix?es, aos relacionamentos duradouros e profundos.

Arrase!

A d?vida ?: Com que roupa eu vou? Preparamos sugest?es especiais para que voc? arrase no figurino! Na praia, no campo ou no clube, n?o se esque?a: o importante ? sentir-se bem e fazer um look original!

COLOR? Se voc? vai passar o R?veillon em algum lugar mais descontra?do, como uma praia ou s?tio abuse do jeans, dos acess?rios e da criatividade!







BRANCO O branco ? cl?ssico e pode ser usado em todos os lugares. No clube e em festas mais formais ele ? pe?a essencial!









