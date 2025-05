A curiosidade foi tamanha que a equipe do portal ACESSA.com resolveu investigar quais s?o as simpatias feitas pelas personalidades de Juiz de Fora. O interessante ? que entre representantes de uma mesma ?rea, h? pessoas que seguem a risca as receitinhas, enquanto que outras n?o cr?em muito nos poderes do al?m! A pergunta lan?ada foi: Agora, se voc? acredita que s? os "mortais" participam desses rituais, errou em cheio! At? mesmo, os chiques e famosos fazem de tudo para alcan?ar a sorte. O jornalista, Zeca Camargo, em entrevista para o V?deo Show, confessou que na passagem de ano, anda um quarteir?o inteirinho com uma mala na m?o. Motivo: para atrair boas viagens durante o pr?ximo ano! (Acho que no caso dele deu certo!)

