Voltar para a mat?ria

Padre Geraldo fala ?s crian?as



"Antigamente n?o havia nem Advento (prepara??o para a chegada de Cristo), nem Natal. O Natal daqueles tempos era s? a festa da Epifania.

Com a chegada da Igreja nas terras pag?s do Norte da Europa, ela entrou em contato com os povos que adoravam o Sol como deus. Seria o deus da vida, da fertilidade. E no inverno da Europa, dezembro, o povo acendia fogueiras nos montes e dan?avam, cantavam ao deus Sol, pedindo que voltasse a primavera.

Para evitar que os crist?os convertidos daqueles povos tivessem a tenta??o de voltar aos folguedos do deus Sol, a Igreja introduziu a festa do Natal justamente naquele per?odo de dezembro. Escolheram o dia 25 de dezembro. Era a vinda do Deus da vida, do Sol, do Calor, da Luz, Jesus.

E da? veio o Advento, baseando-se no costume pol?tico romano daqueles tempos. Quando o imperador ia visitar algum lugar, cidade, o povo preparava a chegada enfeitando o lugar para a tal vinda. E apelidaram este per?odo de expectativa de ADVENTO.

Ent?o a Igreja pegou o termo para a prepara??o da vinda - n?o do imperador romano - mas para a vinda de Jesus, nosso Deus e Senhor do Natal. Vimos ent?o como surgiu o Natal e o Advento na Igreja Cat?lica."

Dicas do Padre Geraldo para as crian?as que v?o enfeitar a ?rvore de Natal: