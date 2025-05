Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos

Esse sonho de consumo natalino nem sempre pode ser realizado. As crian?as muitas vezes extrapolam o or?amento dos pais nos pedidos. Mas o que mais tem assustado nos ?ltimos tempos n?o ? exatamente o pre?o, mas o que est? sendo pedido.

Natal diferente

Os pedidos de Natal de crian?as a adolescentes cada vez mais se concentram nas a?ras de inform?tica e novas tecnologias. Celulares, laptops, Ipod , computadores e uma s?rie de novidades tecnol?gicas est?o presentes em quase todas as listas de Natal- sejam elas para o Papai Noel ou n?o.

Quem n?o possui nenhum utilit?rio tecnol?gico, n?o quer ficar de fora das novidades que o mercado oferece. Quem j? possui, na grande maioria das vezes, quer trocar por um modelo mais moderno. Novas tecnologias, como por exemplo os celulares, est?o cada vez mais diferentes, modernos e agregados ? outras fun?es. Os novos modelos que s?o lan?ados periodicamente deixaram pra traz, h? muito tempo, a simples fun??o de falar.

Deborah Galv?o (foto ao lado) ? um exemplo dessa mudan?a de comportamento. Aos 11 anos, ela domina v?rios softwares , navega na internet e tem um celular. Deborah pediu um laptop de Natal para a av? e uma cole??o de DVD?s para a m?e.

A av? Edite Alves comenta que tomou um grande susto com o pedido da neta. "Nem sabia o que era isso direito. As crian?as hoje est?o muito mudadas, est?o sempre surpreendendo a gente", diz.

A psic?loga, L?cia Bargiona, aconselha: evite expor seus filhos h? muitas tend?ncias e tecnologias. De acordo com a psic?loga, o excesso de novidades tecnol?gicas, que na maioria das vezes s?o estimuladas pelos pais, pode influenciar no desenvolvimento e amadurecimento da crian?as".

Estimular o uso de celulares, por exemplo, pode levar a crian?a a ser um adulto consumista. N?o que eu seja radical, mas uma crian?a n?o precisa ter um celular"- destaca. A psic?loga sugere que os pais tenham um celular "reserva" em casa, para oferecer para a crian?a quando ela for sair ou ir a alguma festa.

Deborah j? tem um celular, mas est? pensando em troc?-lo quando puder. "? muito bom ter o celular da moda", comenta. A garota, que conversa com as amigas de escola que tamb?m tem celular, conta que, muitas vezes, a turma do col?gio usa o telefone pra poder falar com gente que est? no mesmo p?tio do recreio.







A necessidade de renova??o ? caracter?stica da nova gera??o. De acordo com F?bio Costa, atendente comercial de uma loja de inform?tica da cidade, "as pr?prias propagandas do com?rcio estimulam a troca dos aparelhos, apresentando sempre novidades para o p?blico". Ele afirma que de dois anos pra c?, o n?mero de crian?as que ganham inform?tica e celulares de Natal aumentou consideravelmente.

Crian?a grande

Situa??o contr?ria tamb?m acontece. Muitos s?o os adultos que adoram coisas de crian?as. F? de Hello Kitty, Ursinho Puff e das Meninas Super Poderosas s?o sempre muito comuns entre esses grandalh?es.

La?s Brunelli (foto ao lado) ? apaixonada por coisas de crian?a. Tem no quarto muitas pel?cias e n?o dispensa um caderno com capa infantil. "Acho que hoje em dia tem como a gente extravasar mais. Na minha inf?ncia, os personagens n?o eram t?o bem trabalhados assim", afirma.

La?s tem uma hist?ria interessante. F? das Meninas Super Poderosas, ela diz que cada uma das tr?s mulheres da sua casa ? conhecida por representar um personagem. "Encontramos caracter?sticas psicl?gicas nas personagens que dizem respeito ? minha m?e, minha irm? e a mim. Muitas vezes, brincamos de nos chamar de Docinho, Florzinha ou Lindinha", explica, fazendo refer?ncia ?s personagens do desenho Meninas Super Poderosas.

Com tecnologia ou com brinquedo, o Natal est? a?. Fa?am seus pedidos e tor?a para o Papai Noel passar!