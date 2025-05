Harmoniza??o do vinho com os pratos da ceia de natal Apesar de n?o existir uma regra, existem algumas dicas que podem facilitar a prepara??o deste momento t?o familiar

Convidar os amigos para visitar nossa casa ? um momento importante, de intimidade ainda maior. Receb?-los para a ceia de natal ? dizer que tamb?m fazem parte da fam?lia.

Os preparativos envolvem a decora??o da casa, especialmente para esta data, e especificamente a montagem do card?pio para a recep??o na noite de 24 para 25 de dezembro, que v?o da entrada ? sobremesa, passando pelas bebidas que ser?o servidas.

E entre as bebidas, uma delas tem se sobressa?do cada vez mais no Brasil: o vinho fino. Ainda mais com as vin?colas nacionais se destacando no mercado. "O brasileiro vem aprimorando a tecnologia, come?ou a investir, trabalhou o solo, as uvas, o en?logo, entre v?rios outros aspectos. Por isso, h? muita vin?cola europ?ia que nos respeita" , diz o representante de uma vin?cola nacional, Euler Santiago (foto abaixo).

Para Euler, n?o existe uma regra r?gida para harmoniza??o, principalmente para pratos de Natal e Ano Novo. "O b?sico ? comer e beber o que se gosta. Quando voc? come e bebe o que voc? gosta, dificilmente, n?o h? harmoniza??o. Mas, claro, que existem conceitos" , diz. E com algumas dicas de Santiago, entenda um pouco sobre os vinhos e coloque em pr?tica na ceia de natal.

Para associar um vinho com um prato, procure harmonizar os iguais, ou seja, se for uma sobremesa, prefira vinhos doces; se for um prato que leva molho mais ?cido, como o de tomate, prefira um vinho feito com uma uva mais ?cida, como o cabernet sauv?gnon, que ? tinto. Isto serve tamb?m para carnes mais fortes, como pernil de porco e lombo. "Como o brasileiro gosta de carnes mais pesadas, este tipo de vinho ? aconselh?vel por ajudar na digest?o. ? uma uva mais adstringente" , explica.

Se for servir bacalhau, por exemplo, acompanhe com um vinho branco mais encorpado, como os feitos com a uva chardonnay ou tinto merlot. "Lembrando sempre que esta harmoniza??o ? individual" , ressalta Santiago.

Os vinhos brancos s?o vinhos mais jovens, que "pedem" para serem consumidos antes que os vinhos tintos. "Estamos falando de vinhos finos. Os de mesa n?o seguem as regras que estamos falando, seja tinto, seco ou espumante" , diz Santiago. A m?dia para se ter um vinho branco guardado ? de quatro anos.

J? os tintos seguem a tend?ncia contr?ria. Quanto mais velho melhor, desde que seja a caracter?stica dele. A m?dia de tempo que pode ser guardado ? de cinco a sete anos, podendo em alguns casos, chegar a 15 anos, por exemplo. Tudo depende da safra.

Ao guardar o vinho, deixe deitado para que o vinho fique em contato com a rolha, para que esta n?o resseque. Ao apertar a rolha e sentir um cheiro de uva ou se a rolha estiver ?mida, ? sinal de que j? est? quase passando da hora de consumir a bebida.

Vinho suave ? aquele que possui, al?m da frutose (a?car natural da uva), a sacarose, que ? um a?car injetado. Por isso o sabor ? adocicado. J? o vinho seco possui somente a frutose.

Temperatura

A temperatura ? outro ponto importante. A regra para tomar o vinho em temperatura ambiente vale para alguns pa?ses. "Na Fran?a, por exemplo, quando ? inverno ? inverno no pa?s inteiro. No Brasil, o inverno do sul n?o ? o mesmo do nordeste" , comenta Santiago.

Quando a temperatura ambiente estiver entre 13? C e 15? C, pode-se tomar o vinho tinto sem necessidade de gelar. Caso contr?rio, a dica ? colocar um 1/4 de gelo em um balde espec?fico para bebidas, um pouco de ?gua gelada e deixar a garrafa por 10 a 15 minutos. Se estiver muito gelado, altera-se o paladar.

O vinho branco pode ser mais gelado. Os mais jovens, podem ficar a 8? C, enquanto os mais velhos e encorpados, podem ficar na temperatura pr?xima a 10? C. Um conselho ? colocar meio balde de gelo por um pouco mais de tempo que o tinto. "Vai do tato, ? muito particular o tempo" , refor?a Santiago.

J? os espumantes, que s?o um tipo de vinho, que passam por uma segunda fermenta??o, devem ser servidos sempre gelados. Quanto mais seco, mais gelado. Se for servi-lo ? noite, coloque-o na porta da geladeira pela manh?. No fim do dia, retire e deixe-o em um balde com bastante gelo.