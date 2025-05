Espumantes em todas as ocasi?es Este tipo de vinho, que sofreu uma segunda fermenta??o,

harmoniza bem com todos os pratos

A virada do ano est? chegando e na lista dos preparativos para esta data sempre entra uma bebida t?pica da comemora??o para a chegada do novo ano: o espumante, que muitas pessoas ainda chamam de champanhe.

Apesar desta palavra existir no dicion?rio portugu?s, s? ? correto dizer que est? apreciando o champanhe, se a bebida foi produzida na cidade francesa de Champagne, segundo a legisla??o francesa. "Mesmo se for utilizada a mesma t?cnica, uva..., mas foi produzida fora de l?, n?o ? champanhe" , explica o representante de uma vin?cola brasileira, Euler Santiago (foto abaixo). Neste caso exemplificado por euler, o espumante levar? a indica??o de mousseux.

O prosecco s? recebe este nome porque ? elaborado com uva prosecco, de origem italiana. Na It?lia, tamb?m existe o Asti. Na Espanha, fala-se Cava, na Alemanha, Sekt e os produzidos no Brasil s?o os espumantes.

Todo espumante ? um vinho, que pode ser feito tanto com uvas brancas quanto tintas. A diferen?a ? que esta bebida sofre uma segunda fermenta??o, que resulta na produ??o de g?s carb?nico, de forma natural. Por isso existem aquelas borbulhas, chamadas de perlage.

Voltando ?s comemora?es. Tira-se o lacre e come?a a contagem regressiva. Quem j? n?o presenciou a famosa agita??o da garrafa de espumante para estour?-la na hora da virada? ? alegria geral, todos se abra?ando, cantando juntos... Mas saiba dessa forma a qualidade do espumante vai diminuir, porque o g?s carb?nico da fermenta??o via embora. Sem contar que a rolha sai com press?o e pode machucar algu?m.

Euler ensina que para abrir a garrafa com cuidado, o primeiro passo ? tirar a tela e depois rosquear a rolha levemente, sempre segurando com firmeza. Deixe a agita??o da garrafa para a fic??o e comemora?es de F?rmula I.

As vantagens dos espumantes sobre os vinhos que n?o sofreram uma segunda fermenta??o, ? que eles harmonizam bem com qualquer prato. "O espumante ? bem-vindo na entrada at? a sobremesa" , afirma Euler, que lembra n?o existir uma regra r?gida para harmoniza??o. E para quem ainda n?o aprendeu a degustar bons vinhos, a dica ? come?ar pelos espumantes.

A temperatura para espumantes ? sempre uma s?: gelada. Quanto mais seco, mais gelado. Se for servi-lo ? noite, coloque-o na porta da geladeira pela manh?. No fim do dia, retire e deixe-o em um balde com bastante gelo.

Ao fazer a lista de convidados, Para tr?s convidados, uma garrafa de espumante. Sirva, no m?ximo, 3/4 da ta?a - que deve ser tipo lute, ta?a estreita e alta, especial para espumantes -, para que se possa fazer o exame olfativo e at? o t?til.

Euler comenta que o espumante produzido no Brasil j? ? o segundo melhor do mundo, o primeiro ainda ? o franc?s. Portanto, ao elaborar sua festa de fim de ano, lembre dos nacionais. E, claro, beba com modera??o e mantenha-se hidratado. Feliz Ano Novo!