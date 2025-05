Juiz de Fora come?a a se enfeitar para o Natal Popula??o decora fachadas e interior de resid?ncia. Prefeitura tamb?m promete fazer a sua parte, iluminando ruas e pontos tur?sticos

Daniele Gruppi

Rep?rter

25/11/08

Juiz de Fora entra no clima de Natal. A popula??o j? enfeita as fachadas, o interior de resid?ncias e de estabelecimentos comerciais para as comemora?es natalinas. Milhares de l?mpadas, la?os vermelhos, bolas e guirlandas come?am transformar as ruas da cidade, encantando a popula??o.

Um dos objetos mais cobi?ados ? o pisca-pisca, que pode provocar um encarecimento da conta de energia el?trica. Um conjunto padr?o de cem microl?mpadas, com 50 W de pot?ncia, consome 16,5 KWh/m?s. Se ligado por 11 horas di?rias, das 19 ?s 6 h da manh?, por exemplo, pode significar um aumento de R$ 8,30 na conta de energia.

O t?cnico de distribui??o de energia da Cemig, Luiz Aur?lio Martins, afirma, entretanto, que n?o h? necessidade de deixar a luz ligada a madrugada inteira. "Deixe no hor?rio de maior movimento de pessoas" , aconselha. Se forem ligadas de 19 horas ? meia-noite, o consumo cai para 7,5 KWh/m?s, o que equivale a R$ 3,75 a mais na conta de energia.

Martins declara que o consumidor deve se atentar para alguns cuidados desde a compra at? a instala??o da ilumina??o. O primeiro, ? certificar-se de que os cord?es de l?mpadas possuem certificado de garantia no Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza??o e Qualidade Industrial (Inmetro).

Na hora de fazer as instala?es, Martins aconselha a evitar utilizar tomadas j? usadas por outros aparelhos, pois pode levar ? sobrecarga e, conseq?entemente, provocar um inc?ndio. Para evitar "gambiarras" e desperd?cio de energia, ele recomenda a procurar um eletricista de confian?a.

Em conjuntos para fachada de pr?dio com pot?ncia mais elevada, deve-se verificar a proximidade com a rede de energia da Cemig, pois, no caso de chuva forte com vento, a ilumina??o decorativa pode tocar a rede el?trica e provocar curtos-circuitos.

Prefeitura Municipal prepara ilumina??o da cidade

A Prefeitura Municipal de Juiz de Fora tamb?m promete fazer a sua parte, decorando e iluminando as ruas e principais pontos tur?sticos. Com investimento de R$ 500 mil, custeado por um banco privado, a inaugura??o da ilumina??o da cidade e da Casa do Papi Noel acontecem no dia 6 de dezembro. No dia 7 de dezembro, haver? a abertura do Natal, com apresenta??o do coral da Prefeitura e a participa??o do juizforano Dhaal e da cantora Joanna.

Com o tema "Verdadeiro Natal da Cidade", v?rios bairros da cidade v?o receber ilumina??o especial. No Parque Halfeld est?o programadas a coloca??o de uma ?rvore de 20 metros de altura com quatro mil metros de mangueira luminosa e 1.300 metros de magueira luminosa em torno do local, al?m da montagem da Casa do Papai Noel. O "bom velhinho" dessa vez estar? acompanhado da Mam?e Noel. Juntos pretendem levar alegria para a meninada.

Na avenida Rio Branco, aproximadamente 50 ?rvores ser?o cercadas de l?mpadas incandescentes. O designer Wagno Gaudio, respons?vel pelo projeto de ilumina??o do Pa?o Municipal e do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), explica que ser?o utilizadas 30 milh?es de microl?mpadas nos edif?cios. Ele vai trabalhar com bolas, fest?o, guirlanda e la?os vermelhos, valorizando e preservando o estilo arquitet?nico das constru?es.

A novidade deste ano ? que o Mirante do Morro do Imperador recebe uma aten??o especial. Com investimento de R$ 30 mil, o local recebe 14 lumin?rias vapor met?lico de 150 W, que ter? car?ter definitivo. A Torre da TV Industrial ser? revitalizada, recebendo 26 l?mpadas vapor met?lico de 150 W. A Capela passa a ter nove projetores l?mpadas vapor met?lico de 400 W, quatro projetores l?mpadas vapor met?lico de 150 W. A Prefeitura Municipal de Juiz de Fora abre processo de licita??o para explora??o do complexo. A expectativa ? de arrecada??o de R$ 8 mil por m?s.

O Mirante do S?o Bernardo tamb?m merece aten??o. Vai receber uma estrela de 28 mil metros de di?metro, calda 50 metros e dois mil metros de corda luminosa. Os gastos com a energia el?trica, est?o previstos, segundo o prefeito Jos? Eduardo Ara?jo, no or?amento da ilumina??o p?blica, que gira em torno de R$ 1 milh?o e 380 mil, ao todo.