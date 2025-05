Maquiagem para R?veillon pede brilho Uma forma de n?o errar na maquiagem para a tradicional festa de R?veillon ? apostar nas cores met?licas

Priscila Magalh?es

Rep?rter

30/12/2008

Assim como o traje para o R?veillon ? escolhido a dedo, a maquiagem tamb?m precisa ser bem pensada e preparada com uma certa anteced?ncia. As d?vidas s?o muitas: ela deve combinar com a roupa ou com os acess?rios? Ela deve ser mais carregada, com brilho, ou mais cl?ssica? A instrutora de maquiagem Cristina Macedo e a maquiadora Liriana L?via d?o dicas para mulheres loiras e morenas arrasarem na festa da virada.

"R?veillon ? uma festa para brilhar" , diz Liriana, defendendo o uso do gliter e dos chamados "pontos de luz". "Os iluminadores fazem a diferen?a nessas ocasi?es e podem ser usados abaixo das sobrancelhas, nas olheiras e nas laterais do rosto" , explica ela. O gliter ? usado em pequena quantidade e s? na parte interna da p?lpebra superior.

As cores que sempre caem bem nesse tipo de festa s?o as met?licas, como cobre, prata e dourado. Para n?o correr o risco de errar, e respeitando o fato de esta ser uma festa tradicional, o ideal ? combinar a cor da maquiagem com os acess?rios. A combina??o roupa-maquiagem tamb?m ? permitida. "Apesar de ser tradicional, ? uma festa mais alegre" , acrescenta Liriana. A dica da profissional ? para que a sombra n?o seja da mesma cor da roupa. "O tom sobre tom ? mais indicado."

Outra dica das profissionais diz respeito ao equil?brio do conjunto roupa-maquiagem. Se a roupa tiver uma cor mais forte, como o vermelho, o ideal ? que a maquiagem seja mais discreta e suave. O mesmo vale para o conjunto olhos-boca. "Um olho carregado, com uma sombra forte, pede a boca mais leve."

A dica de Liriana para mulheres loiras ? usar uma sombra dourada e marrom. A partir da?, o tom dos outros produtos - blush e batom - tamb?m vai puxar para o marrom. A modelo de pela morena recebeu uma maquiagem mais carregada, j? que Liriana abusou da combina??o de sombra preta e prata. Sendo assim, o batom e o blush foram aplicados de forma mais discreta.

Fazendo a maquiagem

A prepara??o da pele para receber a maquiagem ? a mesma tanto para mulheres de pele mais clara quanto para as morenas. Para limpar, Liriana usa um fluido de limpeza e, depois, um t?nico para fechar os poros e remover as c?lulas mortas. O pr?ximo passo ? aplicar um fluido matificante. Ele absorve a oleosidade, fixando a maquiagem por mais tempo. "Com essa prepara??o, a maquiagem fica bonita at? o fim da festa."

O acabamento da pele ? feito com o corretivo, a base e o p?, nessa ordem. Liriana recomenda a utiliza??o de um ?nico produto que re?ne esses tr?s. "? mais pr?tico." Na hora de passar, a dica ? utilizar um pincel ou esponja, e nunca a m?o, pois ela contribui para aumentar a oleosidade do rosto. A forma correta de aplicar os produtos ? de dentro para fora e com movimentos ascendentes. "Assim, retarda o envelhecimento." (foto abaixo ? esquerda)

O pr?ximo passo ? corrigir a sobrancelha, respeitando seu contorno. "? um produto de cor ?nica que se adapta ao tom de cada pessoa. A sobrancelha fica mais definida" (foto acima ao lado). Antes da sombra, a dica ? aplicar um fixador espec?fico em toda a p?lpebra. A cor mais clara ? aplicada primeiro, na parte interna, e a escura ? colocada por fora. O que vai definir se a maquiagem vai ficar mais suave ou mais carregada ? a ?rea da p?lpebra que a sombra escura vai ocupar. "O ideal ? que n?o se veja a divis?o entre as duas cores" , orienta Liriana.

A maquiadora ainda ensina que a sombra deve ser passada at? o c?ncavo - o osso que fica logo abaixo da sobrancelha. Essa ? chamada de parte m?vel dos olhos. Na parte fixa ? que o iluminador vai ser passado. Outra dica ? prestar a aten??o no limite da sombra. "Ela deve acabar entre o final do olho e da sobrancelha" (foto acima ? direita). E a iluminadora deve ser sem brilho. Se a op??o for por sombra preta com prata, deve-se esfuma?ar bem a cor mais escura para diminuir a marca??o entre as duas tonalidades.

Se o objetivo for uma maquiagem menos carregada, o ideal ? apostar no delineador esfuma?ado. Assim, o tra?o fica mais leve. Caso contr?rio, a aposta deve ser no delineador l?quido, que deixa o tra?o mais firme (foto acima ? esquerda). Para finalizar os olhos, usa-se o gliter e a m?scara. O primeiro deve ser usado em pequena quantidade e somente na parte interna da p?lpebra (foto acima ao centro). "Ao contr?rio dos outros produtos, o gliter n?o ? passado na p?lpebra, mas colocado com cuidado."

O detalhe vem com o blush, que nunca deve ser aplicado em bolinha. "O correto ? passar da ma?? do rosto em dire??o ? t?mpora, em pequena quantidade" , orienta Liriana. Para peles negras, as cores bronze e vinho s?o ideais. J? as morenas devem evitar o rosa. Quem tem pele branca pode usar qualquer cor, combinando com o resto da maquiagem.