Saiba como se comportar no amigo oculto e nas festas de fim de ano da empresa

Guilherme Arêas

Repórter

No final do ano, surgem as confraternizações e com elas chega a época do amigo oculto. A expectativa para abrir o papelzinho ou ler na tela do computador o nome da pessoa sorteada pode se apenas uma das várias surpesas que envolvem as festas nessa época do ano.

No caso das comemorações da empresa, o amigo oculto pode ser um momento constragedor para muitos funcionários. Auxiliado pela consultora de imagem, etiqueta e boas maneiras Karminha Lopes, o Portal ACESSA.com preparou algumas dicas para que você internauta não cometa gafes durante as festas de fim de ano.

O primeiro pensamento antes do amigo oculto é a dúvida sobre a participação. Se um funcionário não está em condições financeiras ou não quer participar do evento, falar a verdade é a melhor saída, de acordo com a consultora.

Relações humanas é algo bastante complicado, principalmente numa empresa, em que os funcionários têm idade, formação e posições diferentes. Nem sempre é fácil sobreviver e ter sucesso no trabalho, e as dificuldades aumentam para aqueles a quem falta a fineza e a elegância. Falar a verdade é sempre melhor e evita um tom antipático para com os colegas , recomenda.

Se realmente não for possível participar do amigo oculto, Karminha ressalta que o funcionário deve procurar, pelo menos, ir à festa de confraternização. É uma ótima oportunidade de deixar de lado a frieza e o estresse do trabalho e salientar demonstrações de carinho, muitas vezes esquecidas durante o ano .

Depois de sorteado o amigo oculto, uma surpresa: você tirou o seu chefe. Caso a sua relação com o patrão não seja tão próxima, a consultora recomenda cautela. Extravagâncias podem ser totalmente inoportunas. A simplicidade elegante é sempre o melhor caminho. O ideal é conversar com a secretária e tentar descobrir algumas de suas preferências em livros ou músicas, por exemplo .

Superado o problema do presente, surge a dúvida sobre a escolha da roupa certa para a festa. Muita gente fica na dúvida sobre a dose certa de formalidade na roupa. Karminha salienta que a descontração dos trajes rotineiros, como camisetas e tênis, deve ser evitada. Como o cenário das confraternizações sugere sempre um encontro agradável, o verdadeiro truque para se vestir corretamente dispensa os exageros e ressalta a elegância que tem o bom senso como principal ingrediente em qualquer guarda-roupa , garante.

As boas maneiras durante a festa

O maior problema para muitos funcionários ainda está por vir. Como descrever o seu amigo oculto diante de toda a empresa? As famosas piadinhas para descontrair o ambiente são uma boa opção? De acordo com Karminha, não. A consultora lembra que doses de boas maneiras são fundamentais, principalmente para quem deseja respirar sucesso no mundo dos negócios.

Brincar, mostrar-se feliz em estar entre amigos não significa causar constrangimento. Mesmo havendo informalismo, há necessidade de tato e respeito. O tratamento pode ser leve, mas a existência de hierarquia é incontestável. O feeling para não avançar o sinal na intimidade deve ser muito bem desenvolvido , orienta.

Se você passou pelo amigo oculto sem problemas, parabéns. Mas não se esqueça que a festa ainda não terminou. O comportamento durante todo o evento pode repercurtir negativamente na empresa após a confraternização. De acordo com Karminha, a bebida deve ser consumida com moderação.

Mesmo numa sociedade permissiva como a brasileira, escorregadas de atitude, como beber demais, podem impedir que uma pessoa vá melhor nos negócios. Certamente, o perfil de um funcionário se alicerça em gestos que refletem não só sua competência, mas, sem dúvida alguma, sua educação .