Segundo o órgão, a média da temperatura para um mês de setembro costuma ser estimada em 14,4º Celsius (C) , mas neste ano, faltando ainda 11 dias para o mês terminar, a média tem sido de 13,3º C, ou seja, 1,1º C menor.

As temperaturas mais baixas estão associadas à passagem de frentes frias sobre a região, acompanhadas por uma massa de ar frio. “Tudo isso por conta de não haver formação de tantos bloqueios atmosféricos que impeçam o avanço de sistemas meteorológicos pelo território paulista. Além disso, após a passagem destes sistemas, há a mudança na direção dos ventos, que começam a predominar do quadrante sul, trazendo uma maior queda de temperaturas e uma sensação de frio mais intensa”, informou a Defesa Civil.

A Defesa Civil estadual alerta que, com esse tempo mais frio, as pessoas mais vulneráveis como crianças, idosos e pessoas em situação de rua precisam receber mais atenção e se manter agasalhadas. Caso se depare com uma pessoa em situação de rua em dificuldades e passando frio, a Defesa Civil pode ser acionada pelo número 199.

Próximos dias

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil mantém o estado de atenção para baixas temperaturas em toda a capital paulista desde o dia 10 de setembro.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE), os últimos dias de inverno, que se encerra na próxima quinta-feira (22), serão marcados por tempo instável e chuvoso no estado de São Paulo. Amanhã (20), os termômetros podem chegar a 26o C, mas à tarde e à noite estão previstas pancadas de chuva com risco de formação de alagamentos. Na quarta-feira (21), a chuva continua e a mínima chega a 15º C, com máxima não superando os 22º C.

