“A primeira medida é acabar com as operações compromissadas do Banco Central, que representam hoje 30% da dívida pública e remuneram sobra de caixa dos bancos privados”, destacou a candidata. As declarações de Manzano foram dadas em entrevista ao veículo Opera Mundi.

De acordo com a candidata, a segunda medida será o fim da política de preços de importação do petróleo, o que, para ela, vai conter a elevação da inflação no país. Manzano ressaltou ainda que pretende reestatizar a BR Distribuidora, a refinaria Landulfo Alves e a Eletrobras.

