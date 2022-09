A retomada do turismo no pós-pandemia passa pela busca pelos destinos rurais. A Organização Mundial do Turismo (OMT), entidade ligada à Organização das Nações Unidas, aponta como tendência o turismo próximo de casa, atividades ao ar livre e na natureza. Na zona rural da capital do país, o crescimento do turismo na região já é notado.

O Sindicato de Turismo Rural e Ecológico (Ruraltur-DF) avalia que houve um aumento de 30% para estes destinos nos últimos anos. “O distanciamento, a natureza, o ar puro, o contato com os animais, isso despertou um interesse maior”, avalia Fernando Mesquita, presidente do Ruraltur.

A equipe do Caminhos da Reportagem visitou alguns destinos no Planalto Central do país que conseguem fazer o turista mergulhar num ambiente completamente diferente do dia a dia, mesmo estando localizados próximos a grandes cidades.

No Salto Corumbá, por exemplo, um ecoparque a cerca de 120 quilômetros de Brasília e de Goiânia, em plena segunda-feira, o local recebia vários visitantes, atraídos pelas sete cachoeiras e outras atividades.

“Entrar debaixo daquela cachoeira é uma coisa formidável, a natureza nos proporciona algo incrível”, comemorava o aposentado José Natal, que mora em Anápolis (GO).

Ele aproveitou para apresentar a familiares de Blumenau (SC), o destino de aventura que fica a 1 hora de sua casa.