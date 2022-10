SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo (SP) aprovou nesta quarta-feira (5) o título de cidadão honorário para o presidente Jair Bolsonaro (PL). O município na Grande São Paulo é o berço político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O projeto foi apresentado pelo bolsonarista Paulo Chuchu (PRTB). Votaram favoravelmente 17 vereadores, sendo 8 do PSDB, partido do governador Rodrigo Garcia, que anunciou apoio a Bolsonaro no segundo turno.

Houve apenas dois votos contrários, de vereadores petistas, enquanto nove não votaram.