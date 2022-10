SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma dupla de assaltantes invadiu uma loja de cosméticos no bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte, e levou uma série de produtos masculinos, causando um prejuízo de cerca de R$ 2,5 mil em mercadorias. A ação foi gravada por uma câmera de segurança, e o áudio surpreende pelo comportamento calmo dos criminosos, tranquilizando as pessoas que estavam no local e dizendo que não levaria os celulares delas.

No vídeo é possível observar que um dos criminosos se aproxima do balcão desejando "boa tarde" para a funcionária para só depois anunciar o assalto.

O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (17), às 13h26. Na cena, é possível observar que há três mulheres na loja quando os assaltantes invadem. Duas delas estão sentadas atrás do balcão.

Um dos homens cumprimenta as mulheres desejando "boa tarde" e, na sequência, anuncia o assalto, se direcionando a uma estante de cosméticos de produtos masculinos. Durante a ação, o comparsa chega a sugerir que ele também procure por dinheiro no caixa da loja, mas a proposta é negada. "Nada delas", diz o ladrão.

Funcionária: Olá, tudo bem?

Ladrão 1: Boa tarde, tudo bem?

Funcionária: Boa tarde.

Ladrão 1: Moça, isso é um assalto. Por favor, fique quieta. As duas. Eu não vou fazer nada. Só não reage, ok? Tudo bem? Não saiam do lugar.

Vigia. Olha as minhas costas.

Pode ficar tranquila, moça. Não vamos fazer nada com vocês, não. Não vou levar nem telefone seu, viu?

Não sai enquanto a gente sair, porque tem um rapazinho esperando ali. Se sair, ele vem. E vai ver coisa que não merece ver.

Ladrão 2: Vai ver se tem dinheiro no caixa ali.

Ladrão 1: Não. [Não] Quero o dinheiro delas, não.

Ladrão 2: Do caixa.

Ladrão 1: Nada delas.

Não saiam enquanto a gente [não] sair.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o crime está sendo investigado.

Até o momento, ninguém foi preso.