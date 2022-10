SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tradicional destino turístico, a região das Cataratas do Iguaçu foi palco de uma tragédia nesta terça-feira (18). O corpo de um canadense de 58 anos foi encontrado na margem do rio Iguaçu, no município de Foz do Iguaçu, no Paraná.

Ele foi achado por funcionários de uma empresa que realiza passeios náuticos próximo à Ponte Tancredo Neves, na parte brasileira do parque.

O homem caiu do lado argentino do parque. Agora, a polícia investiga as circunstâncias da morte.

Segundo uma nota divulgada pelas autoridades argentinas, o homem teria subido em uma cerca de proteção e caído nas águas, desaparecendo em seguida. Ainda não se sabe se ele pulou ou se queria tirar uma selfie no momento do acidente.

Além do acidente desta terça-feira, as Cataratas do Iguaçu já foram palco de ao menos outros três acidentes graves nas últimas décadas.

2019

Duas irmãs se quase se afogaram durante o passeio Macuco Safari. Elas participavam de um rafting quando o barco virou.

Todos do grupo usavam colete de salva-vidas e foram atendidos pela equipe de socorristas da empresa responsável pelo passeio. As duas irmãs acabaram se afogando de maneira mais grave que o resto das pessoas, mas todos sobreviveram.

2011

Dois turistas americanos morreram durante um passeio do lado argentino do parque. A embarcação na qual eles estavam virou quando tinha oito pessoas a bordo, entre tripulantes e marinheiros.

A suspeita é que o barco bateu em uma rocha. As outras vítimas ficaram ilhadas numa pedra. A operação de resgate teve a participação dos bombeiros e da Marinha dos dois países.

1999

Um choque entre dois barcos infláveis que faziam o passeio turístico Macuco Safári se chocaram, em um acidente que deixou sete mortos e três feridos.

O resgate das vítimas durou duas horas. Seis pessoas foram retiradas da água já mortas. Quatro feridos foram levados à Santa Casa de Foz, mas um morreu horas depois.