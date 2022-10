As estatísticas criminais de São Paulo no mês de setembro mostram queda no número total de roubos no estado, com 20.527 casos registrados ante 21.727 no mês anterior. Os números incluem as categorias geral, roubo a banco e de carga, excluindo o roubo de veículo, que aumentou de 3.086 em agosto para 3.274 no último mês. Os dados foram divulgados hoje (25) pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Ao longo do ano, os números mostram relativa estabilidade no total de roubos. Fevereiro foi o mês com menor volume de casos (18.152), e agosto o que teve registros (21.264).



As ocorrências de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foram 19, maior número do ano. Em agosto, houve sete casos de latrocínio.

Os furtos de veículos somaram 8.525 ocorrências,com alta ante agosto (7.545). Os furtos, em geral, totalizaram 46.385 casos.

Nas estatísticas do mês, chama a atenção o aumento de lesões corporais culposas, quando não há intenção, por acidente de trânsito. Os casos passaram de 5.402 em agosto para 10.696 em setembro. Quanto aos números de lesão corporal dolosa, houve leve queda de 10.035 para 9.227.

Os casos de estupro somaram 1.153 denúncias, sendo 895 de estupros de vulneráveis. No mês anterior, foram 1.180 registros.

Os casos de homicídio doloso aumentaram em setembro, na comparação com o mês anterior, somando 253 registros. Em agosto, foram 228. As vítimas somaram 270. Houve dois homicídios dolosos e 296 culposos por acidente de trânsito.

As tentativas de homicídio somaram 220 ocorrências em setembro, menor número ao longo do ano.

