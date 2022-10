SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma cabra de nome Estrela passou a fazer parte da equipe de manejo de fauna do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Ela chegou ao local no mês de outubro e tem como função comer a grama nos entornos dos terminais do aeroporto, diminuindo, assim, a operação de máquinas no local e ajudando a evitar acidentes com aeronaves.

Estrela não é o primeiro animal a "trabalhar" no Galeão. Ela vai integrar uma equipe formada por dois gaviões, dois falcões e um cachorro. Os cinco bichos já "contratados" pelo aeroporto atuam, junto a um time de humanos, afugentando aves e outros animais que possam trazer perigo às operações na área da pista.

Segundo a RIOgaleão, administradora do aeroporto, operações com animais são feitas desde 2015 e, em sete anos, diminuíram em 46% a ocorrência de incidentes com pássaros.

Para entrar e sair da pista, a equipe que acompanha os bichos precisa de autorização emitida pela torre de controle do aeroporto.

A operação dos animais no local é feita com a empresa Radar, que tem uma equipe de 16 pessoas, entre elas biólogos e veterinários, e é monitorada pelo Inea (Instituto Estadual do Ambiente).