Éder Jofre morreu neste domingo (2) em São Paulo. O boxeador tinha 86 anos e estava internado desde março com pneumonia e faleceu em decorrência de complicações da doença. Ele também sofria de encefalopatia traumática crônica. Conhecida como demência pugilística, a doença foi dignosticada em 2015.

Paulistano, Jofre foi considerado um dos maiores boxeadores da história e o primeiro brasileiro a conquistar um cinturão de relevância em nível mundial. O Galinho de Ouro, como era conhecido, foi campeão mundial do peso galo de 1960 a 1965; e, em 1973, faturou ainda o cinturão mundial do peso pena. Teve um cartel de 81 lutas, sendo 75 vitórias (52 por nocaute), quatro empates e duas derrotas.

Ele entrou em 2021 para o Hall da Fama do Boxe da Costa Oeste dos Estados Unidos. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o velório. Mas, o corpo do campeão será cremado no Crematório da Vila Alpina, em São Paulo.

Éder Jofre | Geral | Ídolo do boxe mundial | morte | São Paulo