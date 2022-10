S]AO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem e um adolescente de 16 anos foram encontrados mortos na noite de domingo (2), após a realização das eleições, no porta-malas de um carro, no bairro São Cristóvão, nas proximidades do aeroporto de Salvador (BA).

Segundo apurou a TV Bahia, afiliada da Rede Globo na região, o homem adulto, identificado como Iuri Vinícius Ribeiro, 24, era motorista de aplicativo há sete meses e estaria juntando dinheiro para morar e trabalhar em Portugal. A polícia descreveu que ele foi baleado diversas vezes na cabeça e tinha marcas de tortura no corpo. Familiares disseram que ele foi encontrado sem documentos e também sem o celular.

O adolescente foi identificado apenas como Israel. Assim como Iuri, ele havia sido baleado na cabeça, porém apresentava marcas de tiros na perna.

O carro onde os dois foram encontrados era o mesmo que Iuri usava para trabalhar. O veículo, alugado, estava estacionado na avenida Caribé, em um ponto de parada de motoristas por aplicativo, próximo à rotatória do aeroporto de Salvador.

Familiares do motorista disseram que ele havia saído de casa, com o carro, para votar. Depois, ele avisou que passaria em um bar antes de pegar algumas corridas pelo aplicativo. Essa foi a última informação que a família recebeu por parte de Iuri.

Segundo a polícia, os corpos já passaram por perícia no IML (Instituto Médico Legal) de Salvador. O caso está em investigação e não há informações sobre a motivação do crime, nem sobre a ligação entre as duas vítimas.