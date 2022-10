SÃO PAULO, SP (AGÊNCIA BRASIL) - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) abriu inscrições para o vestibular de 2023 na segunda-feira (3). Os estudantes poderão se inscrever até o dia 17 deste mês. Ao todo, haverá 6.256 vagas em 75 cursos de graduação nos diversos campus da instituição. A prova será no dia 4 de dezembro.

As informações estão no edital do Vestibular do Estado 2023, publicado nessa segunda-feira (3). Ele está disponível no portal da Uerj. As inscrições devem ser feitas também pela internet.

Os cursos serão ofertados nas cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende. O edital traz algumas novidades. Nesta edição, foram incluídos os cursos da extinta Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo), incorporada à Uerj em 2022. O campus de Campo Grande terá as graduações de farmácia, tecnologia naval, engenharia de materiais e engenharia metalúrgica.

Os cursos do campus Cabo Frio - medicina, geografia e ciências ambientais - não estão incluídos no edital. Para esses cursos, segundo a Uerj, haverá um processo seletivo isolado para entrada no segundo semestre do ano. As pessoas interessadas devem estar atentas às informações divulgadas pelo site e canais oficiais da Universidade.

VESTIBULAR

A prova contará com 60 questões objetivas e uma prova de redação, ainda seguindo o formato de Exame Único. Segundo a instituição, a partir do próximo vestibular, a Uerj deverá voltar a ter dois exames de qualificação e um discursivo, modelo adotado até a edição de 2020.

Para a realização da prova de língua portuguesa e literaturas, deve ser lido o romance Niketche, de Paulina Chiziane. Para a prova de redação, a indicação de leitura é o romance Não me abandone jamais, de Kazuo Ishiguro.

A universidade informou ainda que, neste ano, o Ciclo de Palestras do Vestibular Estadual retornará ao formato presencial e será nos dias 19 de outubro, 17 e 22 de novembro sempre às 15h, no Auditório 11 do campus Maracanã. As palestras serão transmitidas pela TV Uerj, no Youtube. As palestras ficarão gravadas para que os candidatos possam acessá-las a qualquer momento.

RESERVA DE VAGAS

Conforme a Lei Estadual 8.121/2018, 45% das vagas são destinados aos candidatos comprovadamente carentes, distribuídos pelos seguintes grupos: 20% para estudantes negros, indígenas e oriundos de comunidades quilombolas; 20% para estudantes oriundos de ensino médio da rede pública de ensino; 5% para pessoas com deficiência e filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares e de inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço.

O Vestibular 2023 contará com a atuação da Comissão de Validação da Autodeclaração (CPVA), criada no ano passado, para verificar a regularidade das declarações apresentadas e evitar fraudes. Os candidatos que tiverem o resultado da análise socioeconômica deferido passarão pelo processo da análise racial, que poderá ocorrer em três etapas: fotografia, entrevista online e entrevista presencial. Aqueles que obtiverem o indeferimento da autodeclaração continuarão participando da seleção pelas vagas de ampla concorrência.

Para concorrer às vagas reservadas, é preciso ter renda per capita (por pessoa da família) mensal de, no máximo, R$ 1.818. As dúvidas sobre cotas devem ser encaminhadas para o e-mail cotas@dsea.uerj.br. O atendimento telefônico é feito de segunda a sexta, das 9h às 17h pelos números (21) 2334 0004, (21) 2334 0010, (21) 2334 0020, (21) 2334 1106, e (21) 2334 1107.