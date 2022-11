RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHARPESS) - Um ato de caminhoneiros nesta terça-feira (1°) tem buzinaço e gritos contra o vencedor das eleições presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e provoca lentidão no trânsito em trecho da BR-493 próximo à UPA de Manilha, no município de Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Sob chuva fina, o grupo permanecia no local por volta das 13h. Veículos circulavam nos dois sentidos da via, mas em velocidade lenta devido à presença dos manifestantes às margens da estrada.

Alguns, inclusive, pisavam dentro da pista. O grupo era observado por agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que também orientavam o fluxo dos veículos. Pelo menos duas viaturas da PM (Polícia Militar) estavam estacionadas no local.

"Lula, ladrão, seu lugar é na prisão", gritaram os presentes pelo menos duas vezes.

Com camisetas e bandeiras do Brasil, os caminhoneiros comemoravam a cada som de buzina de veículos que passavam pelo local.