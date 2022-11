SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Tropa de Choque da Polícia Militar foi enviada nesta terça-feira (1º) para desbloquear a rodovia Castello Branco, em São Paulo, após manifestantes bolsonaristas que contestam o resultado das eleições ocuparem as duas vias. Em imagens obtidas pelo SP1, da TV Globo, é possível observar que a polícia utilizou bombas de gás lacrimogêneo na tentativa de liberação total da rodovia.

A ação tem apoio do helicóptero da Polícia Militar e tenta desbloquear as rodovias tanto no sentido do interior quanto no da capital.

Mais cedo, em coletiva de imprensa, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), tinha autorizado a Polícia Militar do uso de força para desobstruir vias bloqueadas. Ele ainda fez um apelo para que os atos com pedidos antidemocráticos sejam encerrados.

Para respaldar a decisão, o governador citou despacho desta terça do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que determina que as polícias militares dos estados atuem para desobstruir as rodovias -inclusive as federais- e impõe multa de R$ 100 mil por hora e prisão em flagrante delito ao que estiverem cometendo crimes contra o Estado Democrático de Direito.

"Procuramos dialogar e negociar com esses manifestantes para que as vias fossem desobstruídas. E hoje (1º), agora pela manhã, em virtude da decisão do STF, as negociações se encerram e, a partir de agora, vamos aplicar aquilo que determina a decisão judicial iniciando com multas de R$ 100 mil por hora para cada veículo que esteja contribuindo com essa obstrução. A partir também daí fichando e eventualmente prendendo aqueles manifestantes que porventura resistirem a desobstruir as vias e, se necessário, o emprego de uso de força", declarou Rodrigo Garcia, governador de São Paulo.

Além de Rodrigo Garcia, Claudio Castro (RJ), Romeu Zema (MG), Ranolfo Vieira Júnior (RS), Ratinho Jr. (PR) e Paulo Câmara (PE) anunciaram o uso de equipes da Polícia Militar para ajudar a liberar rodovias. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou no início da tarde desta terça que há 267 pontos de interdição ativos nas estradas federais de todo o país.

O diretor de operações da PRF, Djairlon Moura, afirmou que o número de interdições está diminuindo -no pico, que aconteceu às 23h30 de ontem, a corporação chegou a registrar 421 bloqueios.