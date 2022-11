SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de ficar suspensa desde a noite de segunda-feira (31), a venda de passagens de ônibus para o Rio de Janeiro voltou parcialmente no início da noite desta terça (1°) no Terminal Rodoviário do Tietê, na zona norte de São Paulo.

Para Curitiba e Florianópolis, porém, as passagens continuam suspensas, por causa dos bloqueios de caráter golpista que ocorrem em estradas e vias públicas pelo país.

Segundo a Socicam, empresa que administra os terminais do Tietê e Barra Funda, até o fim da manhã desta terça (1º), cerca de 880 viagens de ônibus foram canceladas nas duas rodoviárias devido às interdições nas estradas. E outras partidas e chegadas também foram prejudicadas.

As viagens para o interior de São Paulo, partindo do Tietê e do terminal Barra Funda, também são vendidas parcialmente, segundo a Socicam.

A empresa orienta passageiros que precisam viajar ou já possuem bilhetes que procurem as viações responsáveis para que possam receber as orientações devidas.

No terminal Jabaquara, na zona sul da capital, que atende linhas para o litoral sul de São Paulo, as partidas e vendas de passagens seguem normalizadas.