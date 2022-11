- Motorista de SP que deixa capital ainda enfrenta bloqueios nas vias

Os motoristas que estão deixando São Paulo na noite de hoje (1º) estavam enfrentando, às 20 horas, bloqueios nas estradas que ligam a capital ao interior. No caminho para o Rio de Janeiro também havia várias interrupções no trajeto. Os bloqueios são feitos por manifestantes que não aceitam a eleição à presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, no último domingo (30).

De acordo com a concessionária CCR Viaoeste, há bloqueios parciais em dois trechos na Rodovia Raposo Tavares: no quilômetro (km) 100, no sentido interior, e no km 76, no sentido capital. Na Castello Branco, há interrupções parciais, no sentido interior, no km 17 e no km 18 e, no sentido capital, no km 26,5.

Segundo a concessionária CCR Autoban, o trânsito na rodovia dos Bandeirantes está parcialmente trancado pelos manifestantes no sentido interior no km 107, em Hortolândia. Na rodovia Anhanguera, ocorre interrupção parcial em Jundiaí, no sentido capital, no km 53.

De acordo com a concessionária Nova Dutra, o motorista enfrenta, na Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, trânsito parcialmente bloqueado em Arujá (SP), no km 204, Jacareí (SP), no km 157, em São José dos Campos (SP), no km 150, e em Resende (RJ), no km 311.

No sentido Rio-SP, há interrupções parciais em Lorena (SP), no km 51, em Resende (RJ), no km 307, em São José dos Campos (SP), no km 148, em Nova Iguaçu (RJ), no km 181, e em Jacareí, no km 157.

