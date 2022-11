SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Novo boletim da PRF (Polícia Rodoviária Federal) mostra que voltou a ter bloqueios e interdições na Bahia e no Maranhão. No total, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou 150 pontos em 17 estados na tarde desta quarta-feira (2).

Segundo o boletim da PRF divulgado por volta das 15h, havia bloqueio ou interdição no Acre (2), no Amazonas (3), Bahia (2) no Espírito Santo (3), em Goiás (3), no Maranhão (1), em Minas Gerais (7), em Mato Grosso (30), em Mato Grosso do Sul (2), no Pará (16), em Pernambuco (3), no Paraná (20), em Rondônia (11), no Rio Grande do Sul (4), em Santa Catarina (35),em São Paulo (3) e em Tocantins (5).

Os pontos de bloqueios e interdições estão reduzindo depois de o presidente Jair Bolsonaro (PL) fazer pronunciamento no qual quebrou um silêncio de 45 horas após o resultado do segundo turno. Eram 235 pontos de obstrução antes da fala e 213 no boletim seguinte, divulgado após o pronunciamento (o pico, 421, foi registrado na noite de segunda-feira).

O primeiro discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL) após ser derrotado nas eleições, entretanto, frustrou quem esperava que o mandatário pedisse explicitamente a desmobilização de bloqueios de rodovias, feitos por apoiadores que contestam sem provas o resultado das urnas e pedem um golpe