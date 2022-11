SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma equipe do "Brasil Urgente", da TV Band, deixou nesta quarta-feira (2) o local de uma manifestação na Via Dutra, em São Paulo, por medo de agressão. A informação foi confirmada pela repórter Giovanna de Boer durante entrada ao vivo no programa.

"Não nos sentimos seguros no local e, por isso, recolhemos os equipamentos e viemos para um posto de combustível na beira da Via Dutra. A manifestação que a gente iria mostrar fica no Km 158 da Dutra, sentido Rio de Janeiro. No local, não há caminhoneiros realizando bloqueios", contou a jornalista.

Momentos antes, o apresentador José Luiz Datena ressaltou que o programa "não vai mostrar" manifestações em que a imprensa não seja bem-vinda.

"Eu diria aos nossos repórteres que se tiver ameaça de agressão é só para pegar os equipamentos e ir embora. Já tem ordem explícita, e não é de ninguém, não, é minha. Se alguém se sentir ameaçado pode pegar o equipamento e ir embora".

O número de rodovias federais bloqueadas ou parcialmente interditadas no Brasil por manifestantes contrários ao resultado das eleições do último domingo (30) é de 150, segundo boletim divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) às 14h42.As ocorrências atingem 17 estados. No levantamento anterior, de 11h20, os bloqueios e interdições parciais eram 158, e eram registrados em 16 estados.