SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 25 anos foi preso nesta quarta-feira (2) em Praia Grande (SP) suspeito de estuprar a sobrinha, de 4 anos, e "oferecê-la" para abusos sexuais para outros pedófilos em conversas na internet.

Segundo a Polícia Civil, o tio usava sites de bate-papo para divulgar cenas de nudez e pornografia infantil envolvendo a criança. A casa dele, no bairro Canto do Forte, foi alvo de um mandado de busca e apreensão na noite desta quarta, em que o investigado acabou preso temporariamente por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher.

O homem foi denunciado à polícia por uma fonte anônima na terça-feira (31). De acordo com o relato, havia "oferta" de abusos contra a menina para pessoas que o conheciam virtualmente. A partir daí, com apoio do 5º Distrito Policial de Santos, investigadores começaram a busca, que terminou na identificação do suspeito.

Os policiais obtiveram as imagens de nudez e pornografia compartilhadas pelo homem, o que levou rapidamente ao mandado de prisão e busca e apreensão. O Poder Judiciário também autorizou a quebra do sigilo de dados de internet do investigado, mas a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) não deu mais detalhes sobre possíveis provas encontradas nos equipamentos.

Foram apreendidos no local um computador, um notebook e "diversos aparelhos" de telefone celular.

O homem deve responder pelos crimes hediondos previstos no artigo 217-A e 218- C do Código Penal, pelo envio de vídeos que demonstram atos sexuais contra a vítima, uma criança. O primeiro, prevê pena de oito a quinze anos de reclusão. O segundo, de dois a cinco anos.

O investigado, que não foi identificado até o momento, foi encaminhado ao Sistema Penitenciário e permanece preso.