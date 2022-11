SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bolsonaristas usaram barras de ferro para agredir agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na tarde desta segunda-feira (7) em frente a uma loja da Havan em Rio do Sul (SC), a 190 quilômetros da capital catarinense, Florianópolis.

O ataque, registrado em vídeos obtidos pela reportagem, ocorreu quando os agentes tentavam identificar os envolvidos em um ato após a liberação de bloqueio na BR-470.

Ao menos dois policiais se feriram com lesões leves na cabeça e braços, segundo a PRF. Ainda de acordo com a corporação, um suspeito de envolvimento na ação foi preso.

Foi o segundo ataque a policiais rodoviários federais nesta segunda. Pela manhã, agentes foram recebidos a tiros por manifestantes em um trecho da BR-163 em Novo Progresso, no sul do Pará.

O QUE MOSTRA O VÍDEO

É possível identificar mais de dez policiais rodoviários federais, atacados com barras de ferro e cadeiras. Inicialmente, eles tentam reagir, mas logo são obrigados a recuar, já que mais de 50 manifestantes aparecem partindo para cima dos agentes nas imagens.

Muitos deles usavam a camisa da seleção brasileira e estavam enrolados em bandeiras do Brasil. O episódio ocorreu por volta das 15h30, logo após a liberação da via, que estava bloqueada há mais de cinco horas.

Os agentes tentavam identificar os envolvidos na ação, que descumpriram ordem judicial. No local, havia faixas com mensagens de teor antidemocrático, com apoio a uma intervenção militar no país.

Em meio à gravação, feita dentro do estabelecimento, uma pessoa comenta: "Vai morrer gente", ao presenciar as agressões. Em outras imagens, feitas pelos próprios bolsonaristas, uma mulher grita: "vergonha! A gente não está fazendo nada." Enquanto se afastavam, os agentes usaram gás lacrimogêneo para dispersar a multidão.

Após o recuo, os agentes contaram com o reforço da tropa de choque da Polícia Militar de Santa Catarina.

QUEM É O HOMEM PRESO

Segundo a PRF, o suspeito preso é um homem de 37 anos que aparece nas imagens atacando um dos agentes com uma barra de ferro.

POR QUE RODOVIAS TÊM SOFRIDO INTERDIÇÕES?

Rodovias federais e estaduais têm sido fechadas pelo Brasil desde a noite do último dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições.

Durante a semana, mais de 300 trechos de estrada chegaram a ser paralisados. De acordo com a atualização mais recente da PRF, publicada às 15h37, ainda há 15 interdições ?fechamentos parciais? de pistas e 4 bloqueios ?fluxo totalmente interrompido.

FILHOS DE BOLSONARO APOIAM ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filhos do presidente Jair Bolsonaro, têm feito uso das redes sociais para defender atos antidemocráticos, que contestam a derrota do atual chefe do Executivo para o petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT).