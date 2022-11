SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Amazon lançou no Brasil nesta quarta-feira (9) um novo recurso da assistente virtual Alexa, voltado para crianças. O chamado Amazon Kids dá respostas lúdicas e permite que pais controlem o que os filhos de até 12 anos acessam nos dispositivos Echo.

Pelo aplicativo Alexa, os responsáveis agora podem configurar um perfil infantil cadastrando ID de voz ou ID visual dos filhos. Isso permite que a inteligência artificial reconheça-os e adapte a experiência.

Além disso, é possível controlar o uso de dispositivos como Echo Dot e Echo Show pelas crianças, restringindo o acesso a certos conteúdos e funcionalidades, como músicas com conteúdo explícito e lâmpadas inteligentes.

Para evitar castigos, compras por voz são bloqueadas por padrão ao reconhecer o perfil infantil. O histórico de perguntas feitas pelas crianças à assistente também fica disponível para acesso dos pais.

Os conteúdos mais populares da Alexa também foram adaptados ao público mais jovem. Por exemplo, as crianças podem dizer "Alexa, abra Amazon Kids" e ter acesso a histórias, skills e piadas adequadas para a idade.

Entre outros recursos, o Amazon Kids também permite programar a hora de dormir e criar momentos de pausa no uso dos dispositivos.

Apesar dos Echo Dots Kids Edition, versão do produto estampada com figuras de animais, ainda não estarem disponíveis no Brasil, os responsáveis agora podem dedicar um dispositivo inteiro para a configuração infantil.