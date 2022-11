SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A passagem de um meteoro explosivo, também chamado de bólido, foi registrada por ao menos duas estações de monitoramento no último domingo (6) em Santa Catarina.

Nas redes sociais, Jocimar Justino, membro da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (BRAMON), compartilhou imagens da "bola de fogo" cruzando o céu da região. Ele explica que bólido é o termo técnico utilizado para definir um meteoro que explode durante o seu trajeto.

Segundo Justino, o fenômeno foi visto sobre a cidade de Rio Fortuna, por volta de 22h45, em uma altitude próxima de 90 km.

Com uma velocidade estimada de 147 mil quilômetros por hora, o corpo celeste desapareceu a 60 km de altitude já próximo ao município de São Ludgero, ainda no céu catarinense. As duas localidades estão a uma distância de aproximadamente 25 km.

Os registros foram feitos por duas estações de monitoramento ligadas à BRAMON, uma em Monte Castelo (estação JJS/SC) e outra em Florianópolis (estação AFM/SC).

Na semana passada, testemunhas afirmaram terem visto uma bola de fogo no céu da Califórnia (EUA) pouco antes de ela ter atingido uma casa. O meteorito teria iniciado um incêndio na construção, que ficou destruída. Além disso, um cachorro de estimação da família morreu durante as chamas.