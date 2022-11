BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um homem de 55 anos foi preso nesta quinta-feira (10) sob suspeita de estuprar um menino de nove anos, na cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. A criança teria filmado o momento do abuso para mostrar para a família.

Após ver o vídeo gravado pelo filho, a mãe da criança procurou a Polícia Civil de Minas Gerais para registrar a denúncia. Segundo a delegada Alessandra Azalim, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), com o vídeo em mãos, a polícia instaurou um inquérito e deu início às investigações.

De acordo com a corporação, o vídeo mostra o momento em que o homem pratica o ato contra o menor. Após as investigações, foi feito o pedido de prisão temporária. Ele foi preso na zona sul da cidade, localizada a cerca de 270 km de Belo Horizonte.

O suspeito, que não teve seu nome revelado, seria um amigo da família, que frequentava a casa e tinha uma relação de confiança.

Em depoimento aos policiais, o suspeito confirmou os fatos e apresentou a sua versão sobre como tudo teria ocorrido. A polícia não divulgou as alegações do suspeito. Segundo a delegada responsável, o homem não tinha histórico desse tipo de crime.

De acordo com a delegada, o homem está preso na penitenciária Ariosvaldo Campos Pires, à disposição da Justiça. O inquérito do caso ainda está em tramitação e deve ser concluído nos próximos dias, com o indiciamento do suspeito sob acusação do crime de estupro de vulnerável.