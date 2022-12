SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um bombeiro desapareceu na manhã desta quinta (1) ao cair no rio Itajaí, em Santa Catarina, enquanto tentava resgatar um corpo que estava flutuando, durante as fortes chuvas no estado. Tiago José Teodoro estava em um barco particular, emprestado por um pescador da região que ajudava a equipe na ocorrência, por volta de 5h50.

O pescador e o bombeiro, acompanhados de um salva-vidas civil, conseguiram retirar o corpo da água, mas o alto nível do rio, causado pelas fortes chuvas que atingem o Sul do Brasil, criaram uma correnteza que virou a embarcação, na altura de Navegantes (SC).

O salva-vidas conseguiu resgatar o pescador, mas o cabo Teodoro não foi mais visto, segundo nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

Outras equipes da corporação foram acionadas para ajudar nas buscas pelo militar, mas até o momento não há mais informações sobre seu paradeiro.