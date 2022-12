SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - No início da tarde deste domingo (4) em "A Fazenda 2022" (RecordTV), Deolane desistiu do reality rural. A informação foi confirmada pela irmã da peoa, Daniele Bezerra. Mais tarde, os peões foram chamados na sala e foram informados do ocorrido.

Pelé leu o comunicado na TV, e disse que a advogada foi informada sobre o estado de saúde de sua mãe: "Diante das informações, ela optou por desistir do jogo. Por favor, reúnam todos os pertences dela".

Babi ficou surpresa: "A mãe dela tava passando mal? Vocês sabiam de alguma coisa?" e Pétala respondeu: "Não sabemos de nada, sabemos a mesma coisa que vocês".

A atriz se desculpou: "Ah tá, desculpa. É só para saber" e a influenciadora também pediu perdão: "Desculpa eu, gente. Tô muito nervosa agora".