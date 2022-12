SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sonho de muitos paulistanos, a presença de uma praia na cidade, ou algo parecido com uma, está ganhando forma. Uma piscina de ondas artificiais será a principal atração do Beyond The Club São Paulo, um superclube que será inaugurado em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, em 2025.

Com construção prevista no local onde funcionava hoje o Hotel Transamérica, fechado em razão da pandemia de Covid, a nova atração pretende ser um complexo esportivo alternativo ao estilo de vida metropolitano, oferecendo um clima litorâneo.

No comando do negócio está o grupo formado pelo banco de investimento BTG Pactual Asset Management e KSM Realty, empresa de Oscar Segall, um dos fundadores da construtora Klabin Segall, vendida em 2009.

Segall tem investido na construção de praias artificiais em condomínios de luxo, sendo o primeiro projeto a Praia da Gama, em Itupeva, na região de Jundiaí.

O investimento previsto é de US$ 1 bilhão, com previsão de faturar o dobro com a operação.

Localizado na rua Bento de Andrade Filho, 722, ao lado da Ponte Transamérica, o local contará com 120 mil m² construídos, com a promessa de infraestrutura para a prática de atividades esportivas, recreativas, sociais e culturais, como o teatro Alfa.

Importante palco artístico paulistano, o teatro será incorporado ao clube, tendo seu acesso liberado para o público geral. Atualmente, o estabelecimento está fechado.

Aos que pretendem usufruir do restante das atrações, os 3.000 títulos societários, já à venda, têm preços a partir de R$ 630 mil, o equivalente ao valor um apartamento com 65 m², com dois quartos e uma vaga de garagem na capital, segundo estudo da plataforma Imovelweb,

No projeto do Beyond The Club São Paulo consta a construção da "maior e mais potente piscina com ondas artificiais do mundo". Outras do tipo estão presentes em Suíça, Coreia, Austrália, Inglaterra e País de Gales, além de Itupeva, onde os interessados pagam pela hora do surf.

Com 62 motores capazes de gerar uma onda a cada quatro segundos, das menores às gigantes, a piscina-mar paulistana vai compor um cenário praiano de aproximadamente 27 mil m².

Segundo o projeto, o simulacro beira-mar também irá contar com areia que não esquenta. E não é tudo, até mesmo o barulho do mar será replicado.

Na piscina, funcionará uma escola de surf. Ao todo, a praia comportará 900 surfistas por dia.

"Trata-se de um projeto inovador e ousado, com o que existe de mais exclusivo no mundo. O Beyond The Club vem para atender uma demanda existente em São Paulo, com uma construção de altíssimo nível e tecnologia de ponta. E também já trabalhamos com um plano global para esta marca, uma vez que entendemos que esse é um projeto inovador para muitas cidades do mundo", diz Raul Amorim de Souza, sócio da KSM Realty.

O clube ainda contará com oito quadras para a prática de beach tennis, sucesso entre os paulistanos, piscinas cobertas e climatizadas, campo de futebol society, quadras poliesportivas, quadras de tênis, quadras de squash, pista de skate, espaço para spa e fisioterapia, espaço para e-sports e simuladores.

Restaurantes, lojas, bares, charutaria, adega, espaço pet e centro médico para pronto atendimento também irão compor o cenário.

Os sócios também poderão se hospedar de forma exclusiva no Beyond The Club. Serão oito suítes e 76 dormitórios de 45 metros quadrados

Quem desejar trabalhar no clube encontrará ainda um andar inteiro de coworking. O funcionamento será das 6h à 00h.

Iuri Rapoport, sócio do BTG Pactual, diz ser seu sonho que o sócio Beyond, ao cruzar as catracas do clube, tenha a sensação de estar em um local jamais visto.

"Não se trata só da cultura e prática do surf, sem dúvida um baita atrativo, mas de prover um espaço que significa o entroncamento de diversos esportes, radicais e tradicionais, e práticas e cuidados de bem-estar para o corpo e a alma", declara.