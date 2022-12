SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Roda Rico, anunciada como a maior roda-gigante da América Latina com 91 metros, foi inaugurada nesta sexta-feira (9), mas o superaquecimento do sistema de ar-condicionado impediu que centenas de pessoas fizessem o passeio.

A atração fica no parque Cândido Portinari, ao lado do parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo.

Seu funcionamento começou às 9h desta sexta (9) e se estendeu até por volta das 16h30, quando uma pane no sistema de refrigeração paralisou as viagens. Por volta das 17h30, foi anunciado que a roda seria fechada até este sábado (10).

O problema pode ter sido causado pelo calor, afirmou a equipe responsável pelo equipamento a pessoas que aguardavam na fila. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura, a temperatura chegou a 32ºC na tarde desta sexta.

Centenas de pessoas aguardavam para entrar nas cabines. Muitas foram embora sem a certeza de quando voltariam.

As amigas Rute Silva, 18, e Raquel Souza, 26, compraram ingressos para o passeio das 18h e chegaram ao local duas horas antes. Não bastasse a espera --que se resultou uma perda de tempo, segundo Raquel--, as amigas reclamaram do preço dos alimentos: cem gramas de chocolate a R$ 40; casquinha de sorvete a R$ 12; e latinhas de refrigerante a R$ 10.

As jovens fizeram parte do pelotão que, esperançoso, resolveu aguardar e torcer pela liberação do equipamento ainda nesta sexta-feira.

O nome, Roda Rico, faz menção à plataforma de investimentos homônima do grupo XP Inc, que adquiriu os "naming rights" do empreendimento.

Uma volta na Roda Rico tem duração de aproximadamente 30 minutos. Há 42 cabines, cada uma com capacidade para até dez pessoas, equipadas com ar-condicionado, monitoramento por câmeras, interfones e wi-fi. Ainda há possibilidade de, manualmente, trocar a cor de iluminação da própria cabine.

Até agora, o recorde latino-americano de roda-gigante mais alta era da RioStar, no Rio de Janeiro, com 88 metros. Em operação em Balneário Camboriú, Santa Catarina, a FG Big Wheel tem 82 metros de altura.

A nova atração paulistana parece pequena em relação a suas similares estrangeiras. As três maiores rodas-gigantes do mundo, High Roller, em Las Vegas, New York Wheel, em Staten Island, e Dubai Eye, nos Emirados Árabes Unidos, têm, respectivamente, 168, 191 e 210 metros.

Comparada a monumentos, a Rico é bem maior que o Cristo Redentor (Rio de Janeiro), com seus 38 metros, e pouco menor que a Estátua da Liberdade (Nova York), com 93 metros, contando seu pedestal.

A administração da roda-gigante é feita pela empresa São Paulo Big Wheel, que fez a única proposta na concorrência pública aberta pelo Governo do Estado. Mensalmente, ela deve repassar R$ 141 mil ou 10% de seu faturamento bruto com o equipamento --o que for maior-- aos cofres públicos.

Os ingressos, que custam entre R$ 25 e R$ 79, podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla. As entradas estarão disponíveis nas categorias social, meia-entrada e inteira, sendo individuais. Há a possibilidade de reservar a cabine inteira, nas quais também são aceitos animais domésticos de pequeno e médio porte.

O projeto integra o programa Novo Rio Pinheiros, conjunto de ações do Governo do Estado de São Paulo para revitalizar a região.

*

RODA RICO

Localização: Parque Cândido Portinari, São Paulo (SP)

Altura: 91 metros

Capacidade: 420 pessoas divididas em 42 cabines

Ingressos: Vendidos pela plataforma Sympla, custam entre R$ 25 e R$ 79