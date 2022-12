SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo antecipou a liberação de crédito para compra de uniforme e material escolar de estudantes da rede municipal para esta segunda-feira (12).

O valor do benefício para uniforme é de R$ 573,53, e, para os kits de material, os valores vão de R$ 41,26, para estudantes do ensino infantil (berçário I e II), a R$ 201,28, para alunos de ensino fundamental.

Novamente a solicitação do benefício será feita pelo aplicativo Kit Escolar DUEPAY, disponível para celulares com sistemas Android e iOS. No início deste ano, o aplicativo apresentou instabilidade e gerou transtornos durante o primeiro mês de aulas.

Quem não lembra a senha poderá solicitar a recuperação por meio de uma página da pasta municipal de Educação.

Os responsáveis pelo estudante precisam ter o CPF cadastrado no sistema da escola, que é alimentado pela base de dados da secretaria de Educação da capital.

Os kits de material escolar são oferecidos a alunos do ensino infantil ao médio, contemplando também estudantes dos segmentos de Jovens e Adultos e do Centros de Estudo de Língua Paulistanos.

A compra de uniformes e materiais tem de ser feita pelos responsáveis dos estudantes em locais autorizados, listados em um portal. São 280 pontos de venda físicos para os uniformes e cerca de 300 endereços para os materiais.

O uniforme é oferecido aos alunos da educação infantil, com quatro anos ou mais, até o ensino fundamental 2. O valor de R$ 573,53 é dividido em R$ 481,59 para roupas e R$ 91,94 para calçado.

Os valores ficam disponíveis entre esta segunda (12) e outubro do ano que vem.

É a primeira vez que a administração municipal libera os créditos de forma antecipada. No ano passado, os valores foram disponibilizados em fevereiro.

AUXÍLIO PARA KITS DE MATERIAL E UNIFORME ESCOLAR

Onde solicitar: aplicativo Kit Escolar DUEPAY para Android (clique aqui) ou iOS (clique aqui)

Recuperação de senha: https://bit.ly/esquecisenhaapp

Quando: a partir desta segunda (12), até outubro de 2023

Pontos de venda: Portal do Material Escolar

Valores do auxílio para material

Educação Infantil - Berçário I e II: R$ 41,26

Educação Infantil - Mini-Grupo I e II: R$ 95,53

Educação Infantil - Infantil I e II: R$ 143,94

Ensino Fundamental - Ciclo de Alfabetização: R$ 166,67

Ensino Fundamental - Ciclo Interdisciplinar: R$ 201,28

Ensino Fundamental - Ciclo Autoral: R$ 160,63

Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos: R$ 142,70

Centros de Estudos de Línguas Paulistanos (CELPs): R$ 114,34

Itens do benefício de R$ 573,53 para o uniforme

5 camisetas

1 bermuda

1 conjunto de jaqueta e calça

1 blusão de moletom

5 pares de meias

1 tênis