SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de uma maratona de provas, uma shih tzu de criação brasileira foi eleita, na noite deste domingo (11), o Best In Show, ou seja, o melhor animal a se apresentar no World Dog Show Brasil 2022.

A competição, que começou na quinta-feira (8), reuniu no Expo Center Norte, em São Paulo, mais de 4.000 cães de 55 países ?entre eles Japão, Coreia, Canadá e Rússia? e contou com cem juízes dos cinco continentes.

Joy, a grande campeã, tem pouco mais de um ano e meio e já acumula prestígio.

"Esse trabalho começa desde muito cedo e a Joy ainda é super jovem, tem só 19 meses, mas já vem ganhando muito destaque, como esse Best in Show de hoje. Estamos muito felizes", diz o handler, Charly Andrade.

Nessa espécie de Copa canina, o animal precisa estar o mais próximo possível do padrão da sua raça ?documento que registra a origem e suas principais características? para receber o título de melhor cachorro do mundo.

Em segundo lugar ficou um jack russell terrier, seguido por um akita americano, um cocker inglês e um fila brasileiro.

Também foram eleitos os melhores cães nas categorias Best in Show Veterano, Best in Show Jovem, Best in Show Filhote e Promessa Mundial Filhote e Promessa Mundial Inicial, além do melhor entre as Raças Brasileiras.

Excepcionalmente, neste ano foram realizados dois World Dog Shows. Em junho, Madrid sediou a edição 2020, adiada por causa da pandemia.

Esta foi a primeira edição da competição em São Paulo e a terceira no país ?as anteriores foram em 1972 e em 2004, ambas no Rio de Janeiro. Organizado pela CBKC (Confederação Brasileira de Cinofilia), o evento de 2022 foi considerado o maior da história das Américas.

Tamás Jakkel, presidente da FCI (Federação Cinológica Internacional), que reúne os clubes de cães de raça em mais de 90 países, afirmou ao blog ter ficado surpreso e feliz com o resultado e com o alcance da exibição, que pôde ser acompanhada também pela internet, ao redor do mundo.

A edição também teve uma exposição dedicada inteiramente às raças brasileiras e que celebrou os cem anos da cinofilia no Brasil.

Ao blog, Jakkel lembrou que as raças fazem parte da cultura e da herança de um país, são parte do orgulho nacional e afirmou que, por isso, é importante protegê-las.

Segundo Fábio Amorim, presidente da CBKC, a eleição do país que sedia a competição é similar à seleção das sedes da Copa ou das Olimpíadas. Foram dois anos de trabalho intenso para receber o evento.

"Os países que têm interesse em sediar a exposição mundial fazem uma campanha junto aos outros membros da Federação Cinológica Internacional, a FCI, e, em uma assembleia específica, existe uma votação. Desde 2015 a gente tem esse sonho de trazer o mundial para o Brasil porque em 2022 é o ano que nós fazemos cem anos. A gente queria realmente comemorar neste ano. A gente fez uma campanha muito forte de 2015 a 2017, tivemos outros quatro países disputando e hoje estamos realizando esse sonho", afirmou à reportagem.

A programação contou ainda com esportes caninos como agility, dogcross e obediência.

Por aqui também foi realizada a primeira competição oficial de Grooming da FCI, modalidade que avalia o talento de groomers na tosa adequada para cada cão.

O World Dog Show Brasil 2022 teve patrocínio da Royal Canin, Premier, Purina Proplan, Farmina, Fórmula Natural e Ceva.

A próxima edição do evento será em Genebra, na Suíça, em agosto.

VIRA-LATA INVADE COMPETIÇÃO E É ADOTADO

A edição deste ano contou ainda com um episódio inusitado. No sábado (10), um vira-lata agitou os bastidores do evento. O caramelo chegou como quem não quer nada ao local, lotado de cães de raça, e acabou acolhido por um grupo que se mobilizou por atendimento veterinário e em busca de adoção.

Ainda no sábado, o cãozinho, extremamente dócil, foi vermifugado e microchipado.

Enquanto internamente um grupo buscava um adotante para o peludo, uma das pessoas que ajudava a manter essa rede de apoio se apaixonou pelo vira-lata. Neste domingo, a advogada especializada em direto animal Monica Grimaldi Pillon anunciou: o doguinho agora tem nome ?Caramelo? e vai morar no interior de São Paulo.

Com a adoção decidida, Caramelo foi levado ao palco das exposições para a entrega simbólica da adoção para Monica e o marido. Isso porque o vira-lata ainda ficará sob cuidados veterinários. Será castrado, vacinado e ficará em observação e, depois, irá para sua casa, "para uma vida longa e feliz", afirma a advogada.