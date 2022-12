Depois de um início de manhã complicado por causa de fortes chuvas que atingiram hoje (13) a cidade de São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informou que, no momento, há sete pontos de alagamento ativos, dos quais três são transitáveis e quatro intransitáveis (dois na zona sul e dois no centro). Durante o período mais crítico da manhã, os pontos de alagamento eram 23. A capital ficou em estado de atenção até as 8h45.

As pessoas que utilizam o a Linha 4-Amarela do Metrô também tiveram problemas. Uma falha elétrica gerada por oscilação de energia deixou a linha paralisada das 7h30 às 8h48. Por meio de nota, a Via 4, concessionária que administra a linha, informou que a operação foi normalizada. Disse, ainda, que o botão de emergência de um trem foi acionado e ele foi esvaziado com a orientação de agentes de atendimento e segurança.

Tempo instável e chuvoso

Os transtornos ocorreram porque a manhã de hoje começou com chuva moderada em função de áreas de instabilidade associadas a uma frente fria que já se encontra no litoral paulista. A continuidade das chuvas ao longo do dia aumenta o potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra.

Segundo meteorologistas do CGE, a temperatura na madrugada ficou em torno dos 20,3ºC, mas a mínima deve ocorrer no fim da noite com previsão de 17ºC. O tempo mais fechado e chuvoso não permite que as temperaturas subam muito.

Hoje, a máxima deve ser de 22°C com os índices de umidade do ar entre 65% e 95%. Os meteorologistas informaram, também, que a passagem de uma frente fria pelo litoral paulista causa chuvas mais generalizadas, diminui o forte calor observado nos últimos dias e reduz a condição de chuvas significativas.

A quarta-feira (14) deve começar com muitas nuvens e chuviscos ocasionais em decorrência de ventos úmidos que sopram do mar contra a costa paulista. O sistema frontal se afasta rapidamente do litoral de São Paulo, porém, os ventos marítimos que passam a soprar do oceano mantêm o dia com variação de nuvens, mas sem chuva.

As temperaturas devem variar entre mínima de 16°C e máxima em torno de 21°C. A umidade do ar permanece elevada com valores mínimos de 55%.

Na quinta-feira, o cenário se mantém estável e sem previsão de chuva para a capital e Grande São Paulo.

