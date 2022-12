SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) -A musa do OnlyFans Suzy Cortez usou as redes sociais, na tarde desta quarta-feira (14), para celebrar que previu que a final da Copa do Mundo do Qatar. Ela publicou no início do mundial que a decisão seria disputada entre as seleções de Argentina e França.

Em postagem no Twitter, a modelo retuitou um antigo tuíte em que respondia ao colunista Chico Barney, de Splash, que a decisão do mundial seria um embate entre as seleções da América do Sul e Europa.

"Eu falei qual seria a final dia antes de começar a Copa do Mundo", escreveu Suzy Cortez

Na mensagem postada antes do início da Copa, Suzy diz que a final será entre Argentina e França e que apostou na vitória argentina em prol de Messi - que está disputando seu último mundial por estar com 37 anos.

"Eu estou falando faz 6 meses que a final da Copa será Argentina X França e Messi será campeão. Já fiz várias apostas nesses resultados! Fica a dica pra quem quer apostar e ganhar dinheiro. Brasil chega no máximo nas quartas", postou ela.

Tatuagem de MessiApesar de ser brasileira, Suzy Cortez não esconde que é torcedora da Argentina. A paixão da Miss Bumbum é tanta que até tatuou o rosto do atacante Lionel Messi na cintura. Além disso, ela já mandou mensagens e fotos sensuais ao ídolo do futebol, que chegou a bloqueá-la nas redes sociais.

Vencedora do Miss Bumbum 2015, a estrela já apareceu na revista Playboy na Rússia e em Portugal. Sendo nomeada pela segunda vez como Miss Bumbum, criou uma conta no OnlyFans e vende conteúdos sensuais aos assinantes.

Mesmo já tendo torcido para Gerard Piqué, o ídolo continua sendo Messi. Por ter uma tatuagem do jogador, a Miss Bumbum comentou ao Daily Star que alguns homens já se assustaram ao se depararem com ela.

"Incrivelmente, já passei por situações embaraçosas por causa da tatuagem. Olhar para o rosto de Messi em meu corpo faz os homens falharem na hora certa. Já tenho o rosto de Messi tatuado embaixo do abdômen, o que fiz quando ele ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo pela sexta vez", afirmou.

Suzy Cortez já fez várias promessas pelo jogador. Desde tatuagem a fotos nua para comemorar suas vitórias na carreira. Ao Daily Star, também reforçou que seu sonho é posar nua para Messi.

"Meu sonho é poder ficar nua para Lionel Messi. Ele é tudo para mim. Nada contra Cristiano Ronaldo, mas Messi é muito melhor que ele no jogo e em tudo que eu possa imaginar", ressaltou.