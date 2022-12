A tradicional Árvore de Natal de São Paulo está aberta ao público, pela primeira vez, no Parque Villa-Lobos, na zona Ooste da capital paulista. A estrutura de 52 metros de altura por 22,2 metros de diâmetro tem uma estrela brilhante no topo e decoração remete às raízes natalinas.

A grande novidade deste ano é a Casa do Papai Noel totalmente instagramável, instalada na raiz da árvore de Natal. Com móveis de madeira e decorações típicas em vermelho, o espaço conta com quarto de presentes, cozinha com ceia natalina e a tradicional poltrona do bom velhinho.

Serviço:

Visitação de terça-feira a domingo

Das 15h às 21h até o dia 18 de dezembro

Parque Villa-Lobos

Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros

Tags:

árvore de Natal | Geral | Parque Villa-Lobos | São Paulo