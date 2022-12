SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Uma forte explosão no restaurante Vasto, que pertence ao grupo Coco Bambu, deixou ao menos um ferido na manhã desta quarta-feira (21) na zona leste de Teresina, no Piauí.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu por volta das 6h30, momento em que o restaurante ainda não estava aberto e havia apenas um vigilante no local. O restaurante Vasto havia sido inaugurado há cerca de dois meses.

O funcionário foi levado de ambulância para o Hospital de Urgência de Teresina com lesões leves, além de queimaduras de primeiro e segundo grau.

Os bombeiros debelaram o foco de incêndio e o rescaldo do fogo. Também realizaram uma vistoria no local em busca de possíveis feridos. As causas da explosão ainda serão investigadas.

A explosão causou danos em imóveis vizinhos, incluindo uma unidade do restaurante Coco Bambu, mas sem registro de vítimas ou feridos. De acordo com os bombeiros, há relatos de danos em um raio de até 100 metros do restaurante.

A Folha ainda não conseguiu contato com a assessoria do grupo Coco Bambu.