SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um princípio de incêndio atingiu uma das salas da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (a 181 km de São Paulo), na manhã desta quarta (21). Uma vela acesa ainda com a embalagem teria ocasionado o incidente. Não houve feridos ou prejuízos financeiros, segundo a assessoria de imprensa do Santuário Nacional de Aparecida.

O fogo começou por volta das 8h, na Capela das Velas, onde as velas, muito usadas por fiéis para orações e agradecimentos, permanecem acesas.

De acordo com o Santuário, o fogo foi notado rapidamente, e a própria brigada de incêndio do templo conseguiu debelar as chamas em cerca de cinco minutos. Não houve a necessidade de atuação do Corpo de Bombeiros, ainda segundo a assessoria.

A Capela das Velas foi construída na década de 1970 e é um dos locais mais visitados do Santuário. Após uma reforma em 2004, a capela recebeu um filtro para absorver a fumaça causada pela queima da parafina. Também há exaustores instalados no local.