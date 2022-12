RIO DE JANEIRO, RJ (UOL - FOLHAPRESS) - Alexandre dos Santos Silva, 22, foi detido na manhã desta quinta-feira (23), 23, por policiais militares na Tijuca, no Rio. Ele tinha mandado de prisão em aberto desde novembro, acusado de escalar prédios na região para furtar objetos, como celulares e notebooks.

Os próprios policiais civis da 20ª Delegacia (Grajaú), que investigam Alexandre, o tinham apelidado de "Homem-Aranha". O motivo é a sua habilidade em subir nos edifícios, sem o auxílio de nenhum equipamento, para invadir os apartamentos pelas varandas.

Somente nos meses de setembro e outubro deste ano, a delegacia registrou 30 furtos com uma mesma característica: o apartamento era invadido de madrugada, sem que houvesse nenhum sinal de arrombamento. Ao acordarem, os moradores descobriam que objetos tinham sumido.

Num dos casos, que aconteceu em setembro em Vila Isabel, os furtos ocorreram no quinto e no sétimo andar. A polícia encomendou exames que detectaram impressões digitais de Alexandre na mesa da sala de uma das residências.

Os investigadores também localizaram em redes sociais fotos que o acusado postava de maços de dinheiro e de celulares.

Na decisão que decretou a prisão preventiva de Alexandre, de 18 de novembro, o juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal, afirmou que apesar de não ser um crime violento, os furtos "têm sido responsáveis por grande intranquilidade na vida dos moradores".

Em outubro, reportagem do site UOL havia mostrado que moradores dos bairros vizinhos de Vila Isabel, Tijuca e Andaraí se queixavam da sequência de casos atribuídos ao "Homem-Aranha".

"Ele entrou em dois apartamentos aqui do prédio, que tem 15 andares. Levou computadores, joias, roupas... O que ele viu pela frente foi pegando. Tivemos que pedir aos moradores que trancassem as varandas para evitar que ele entre nos apartamentos", disse Neilson Campos Souza, 71, síndico de um prédio da rua Teodoro da Silva, em Vila Isabel, que teve unidades do 7º, 10º e até 11º andar roubados.

A polícia ainda investiga se há outros envolvidos nos furtos.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Alexandre.