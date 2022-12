SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seis pessoas ficaram feridas em um engavetamento com nove veículos na noite desta quarta-feira (28) na rodovia Presidente Dutra, no km 211,5, em Guarulhos (Grande São Paulo), no sentido capital paulista.

O engavetamento, que ocorreu às 21h40, envolveu cinco carros e quatro caminhões. Um motorista embriagado teria causado o acidente, que será investigado pela polícia.

O acidente provocou um congestionamento de ao menos dois quilômetros. A pista foi liberada no início da madrugada desta quinta-feira (29).

Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e ambulâncias. Eles sofreram ferimentos entre leves e moderados e foram levados para hospitais da região.

Em setembro de 2021, um engavetamento com quatro carros, um caminhão e um ônibus de turismo provocou a morte de seis pessoas e ferimentos em oito no km 134,2 da Dutra, no sentido São Paulo, na altura de São José dos Campos (87 km de SP).