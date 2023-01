SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 21 anos morreu após cair do 5º andar de um prédio em Águas Claras (DF). Testemunhas afirmaram que Ísis Tabosa Araújo estaria tentando atravessar de um apartamento para outro usando as varandas, quando teria escorregado.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos e, ao chegar ao local, flagrou um homem lavando o imóvel em que Ísis estava antes da queda, onde também foram encontrados uma mesa quebrada e vestígios do que parecia ser sangue nas cortinas, segundo nota enviada à reportagem pela corporação.

A queda aconteceu por volta de 12h na segunda-feira (2). Seguranças do prédio averiguaram pelas câmeras de segurança que pelo menos mais duas pessoas estavam no apartamento no momento da queda e deixaram o local logo após o episódio.

Após a apuração inicial, o caso foi encaminhado para a 21ª DP (Taguatinga). Em nota, a Polícia Civil não deu mais detalhes sobre as hipóteses que trabalha e afirmou que a investigação segue "sob o sigilo necessário para a efetividade das diligências".

A corporação declarou que só dará mais informações à imprensa quando tiver avanços significativos ou após a conclusão das investigações.

O comunicado também não deu mais informações sobre a identidade ou atual situação do homem encontrado no apartamento em que Ísis estava. Segundo a PM, ele foi preso em flagrante por Favorecimento Pessoal e Fraude Processual.