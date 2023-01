O Governo de Minas Gerais divulgou neste domingo (08) um a nota confirmando a morte de uma idosa, de 72 anos, em Caratinga devido às fortes chuvas que atingem o estado.

Leia abaixo o comunicado.

"O Governo de Minas Gerais, por meio do Gabinete Militar do Governador (GMG) e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), informa que, após as chuvas intensas deste domingo (8/1), foi confirmada mais uma morte no estado.

O óbito aconteceu no município de Caratinga, na manhã deste segundo domingo (08) de 2023. Após uma forte chuva, ocorreu um deslizamento de terra que destruiu uma residência onde viviam três pessoas. A família não conseguiu sair de casa e foi soterrada. Duas pessoas foram socorridas com vida, porém a senhora E.C.L, de 72 anos, não resistiu e faleceu.

O corpo da senhora foi encontrado já sem vida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

A comunidade permanece com dificuldade de acesso devido a quedas de barreiras e destruição de pontes de acesso. Ainda não há informações sobre mais danos humanos.

Os boletins da Defesa Civil estão sendo atualizados conforme os registros das ocorrências.

O Governo de Minas Gerais, por meio da Defesa Civil, está atento às intercorrências do período chuvoso e atua na proteção do povo mineiro".

