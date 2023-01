SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acabou o mistério! Os participantes da 23ª edição do Big Brother Brasil estão sendo anunciados nesta quinta-feira (12) pela Globo. Assim como em anos anteriores, a emissora optou por revelar os novos brothers e sisters aos poucos, ao longo da programação.

Os primeiros confirmados no elenco do reality show foram anunciados ainda pela manhã, em um intervalo do Encontro. Tratam-se de Gabriel Tavares, 24, e Paula Freitas, 28, que participaram da Casa de Vidro, que dinâmica que, pela primeira vez, foi realizada antes da estreia do programa.

Na sequência, a cantora Aline Wirley (ex-Rouge) foi o terceiro nome revelado pela emissora. Ela faz parte do Camarote, grupo formado por pessoas que eram famosas antes do programa.

Os anúncios continuaram durante os intervalos do Mais Você. O quarto revelado foi Cezar Black, que tem 34 anos e é enfermeiro. Ele é natural de Salvador, Bahia, e faz parte do grupo Pipoca, composto por anônimos.

Depois, o quinto nome anunciado pela Globo foi o da atriz Bruna Griphao, de 23 anos, do Camarote. Ela é conhecida por novelas como "Nos Tempos do Imperador" e "Avenida Brasil".

O sexto anunciado foi da Pipoca. Trata-se de Gustavo Benedeti, que tem 27 anos e é de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Ele é fazendeiro e empresário.

Os anúncios continuaram após a exibição do telejornal local, com o sétimo participante revelado, mais um Camarote. Desta vez, foi o influenciador digital Fred, ex-marido de Bianca Andrade, a Boca Rosa, que também participou do BBB, em 2020.

Foi preciso esperar um pouco mais para conhecer o oitavo participante. No intervalo do Vale a Pena Ver de Novo, foi a vez de mais um Pipoca: a professora de educação física Larissa Santos, de 24 anos, que nasceu em Criciúma (SC).

CASA DE VIDRO

Gabriel e Paula disputaram duas vagas em uma disputa com a empresária Giovanna Leão, 25, e com o psiquiatra Manoel Vicente, 32. Eles ficaram confinados em um aquário, localizado no Via Parque Shopping, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O homem e a mulher mais votados pelo público entrariam para o o elenco do programa. O resultado deverá ser divulgado nos próximos dias. A estreia oficial do BBB 23 está marcada para a próxima segunda-feira (16).

CONHEÇA OS PARTICIPANTES DO BBB 23

Aline Wirley, cantora

Bruna Griphao, atriz

Cezar Black, enfermeiro

Fred, influenciador digital

Gabriel Tavares, modelo

Gustavo Benedeti, fazendeiro e empresário

Larissa Santos

Paula Freitas, biomédica