SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motociclista foi arrastado por uma forte enxurrada na tarde desta terça-feira (17), em Campinas (SP). Mário Medeiros, 32, estava voltando para casa quando foi surpreendido por um grande volume de água na Avenida Imperatriz Leopoldina. Um vídeo que circula as redes sociais registrou o momento em que ele luta para sair da correnteza, ainda preso a moto.

À reportagem, Mário, que trabalha em uma concessionária e mora em Sumaré, disse que percebeu que a chuva estava forte e decidiu esperar antes de fazer o percurso que de mais de 30 km. "Eu saí um pouco depois das 18h, porque chovia muito forte. Quando deu uma acalmada, eu peguei a minha moto e fui. Na hora que fui atravessar na avenida, quando o sinal abriu, veio a enxurrada. Eu não vi que estava tão forte."

Mário conta que a moto passou a flutuar e, na sequência, ele começou a lutar para manter os pés no chão. "Eu tentei me equilibrar para não cair, mas a água levou a moto, a girou e eu cai. Ela caiu por cima de mim e eu comecei a ser lançado para baixo", explica ele.

Nas imagens que circulam as redes sociais, um motorista grava a cena em que Mário é levado pela água. "Larga a moto, larga a moto!", diz a testemunha.

Mário explica que ficou segurando a guia da moto para não se afogar. "Eu me preocupava em não deixar a água cobrir a minha cabeça. O pensamento era só de levantar para que a água não entrasse no meu capacete, se não eu ia virar um aquário".

MOTO FOI RECUPERADA

Lutando contra a força da água, Mário conseguiu tirar o pé da moto e se levantar na calçada. A moto desceu rolando pela enxurrada e, mais tarde, outros dois motociclistas ajudaram na recuperação do veículo. Ele conta que conseguiu retornar com ela para casa, mesmo com os danos.

"Parecia que eu estava na praia, levando uma onda nas costas, de surpresa. Era muito forte, não tinha como se segurar em nada, nem como parar", disse Mário.

'VÍDEO MEU DEU MAIS DESESPERO'

Ao ver as imagens circulando as redes sociais, Mário disse que se surpreendeu. "Assistir ao vídeo deu mais desespero do que a situação real porque ali na hora você não percebe como a situação é grave. Foi aí que vi que poderia ter morrido. A água estava muito forte, quase cobrindo a cabeça. E tudo aconteceu muito rápido, questão de segundos."

Mário diz que agora está com o tornozelo inchado e apresenta alguns arranhões pelo corpo. "Essa semana eu peguei muita chuva, mas nada foi como isso", reflete.

CHUVA FOI 25% DO PREVISTO PARA JANEIRO

Segundo a Prefeitura de Campinas, a cidade registrou em uma hora no fim da tarde desta terça o equivalente a 25% do total das chuvas da série histórica para o mês de janeiro.

Foram registrados 15 alagamentos de imóveis e 26 pontos de alagamentos em diferentes vias da cidade.

O município está em Estado de Atenção, que deve permanecer pelos próximos cinco dias.