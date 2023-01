SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O advogado Leandro Mathias Novaes, de 40 anos, foi atingido por um disparo da própria arma de fogo após ela disparar enquanto o homem acompanhava a mãe no procedimento de ressonância magnética na tarde de segunda-feira (16). O advogado divulga conteúdos pró-armas no TikTok.

O caso ocorreu dentro do Laboratório Cura, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, no Jardim Paulista, na região central da capital.

À reportagem, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) explicou que o boletim de ocorrência aponta que o advogado acompanhava a mãe no exame de ressonância magnética. Quando a máquina do procedimento foi acionada, o magnetismo puxou a arma que estava na cintura de Leandro e disparou, atingindo o homem na região do abdômen.

"Antes de entrar no local, o homem assinou um termo de contraindicação de campo magnético para os acompanhantes. Ele foi socorrido ao Hospital São Luiz, onde permaneceu internado."

Foi constatado, pela numeração, que a arma estava registrada e que o advogado tem autorização para o porte.

"O caso foi registrado como disparo de arma de fogo pelo 14º DP (Distrito Policial), que requisitou perícia técnica ao IC (Instituto de Criminalística)."

Um inquérito policial foi instaurado pelo 15º DP (Itaim Bibi), responsável pela área dos fatos. "Oitivas e diligências são realizadas para esclarecimento do caso."

ESTADO GRAVE

Um funcionário do escritório de advocacia de Leandro confirmou que o advogado sofreu um "acidente" e está hospitalizado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

"Ele [Leandro] passou por um procedimento cirúrgico ontem e passará por uma nova cirurgia amanhã pela manhã, mas ele se encontra na UTI e o quadro clínico é grave."

O Hospital São Luiz Itaim informou que "tem por política não divulgar informações clínicas sem autorização do paciente ou familiares".

LABORATÓRIO DIZ QUE ORIENTOU ACOMPANHANTE

À reportagem, o Laboratório Cura lamentou o ocorrido com o disparo acidental e confirmou que apenas a pessoa portadora da arma se feriu.

A empresa informou que a paciente e o acompanhante ferido estão "recebendo toda a assessoria e acompanhamento do CURA grupo", bem como está colaborando com as apurações das autoridades.

"Reforçamos que todos os protocolos de prevenção de acidentes foram seguidos pelo time do CURA, como é de praxe em todas as unidades. Tanto a paciente como o acompanhante foram devidamente orientados quanto aos procedimentos para acesso à sala de exame e alertados sobre a retirada de todo e qualquer objeto metálico. Ambos assinaram termo de ciência com relação a essa orientação", declarou o Laboratório Cura à reportagem.

O laboratório ainda ressaltou que "mesmo diante dessas orientações, a arma de fogo não foi mencionada pelo acompanhante, que entrou com o objeto na sala de exame por sua decisão".

CONTEÚDO PRÓ-ARMAS NAS REDES

Leandro tem uma conta no TikTok onde tira-dúvidas dos seguidores sobre o uso de armas. O advogado conta com 7.539 seguidores e mais de 49 mil curtidas nos conteúdos publicados na rede social.

Em diversas publicações, Leandro usava as mesmas hashtags nas legendas, entre elas: CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), pró-armas, legítima defesa, direito à vida, eu reajo, direita conservadora, direita, pátria, família, Deus e Estatuto do Desarmamento.

No mês de dezembro, o advogado respondeu à dúvida de um seguidor que já tem uma pistola e queria saber se poderia comprar um revólver.

"Não só pode, como deve comprar, tá? O Exército não tem aquela restrição de efetiva necessidade, então, você pode, sim, comprar. Faz a aquisição, aproveita. Só toma um cuidado agora que a gente não sabe como vai ser a próxima regra do governo federal no quesito de calibres, mas eu pegaria revólver .38, pistola de calibre 380 pelo menos", começou.

E continuou: "Já aproveitava agora que a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos aguardar aí e ver o que vai rolar. Passado isso aí, aconselho a comprar os calibres que forem autorizados. Vamos tocar para frente".