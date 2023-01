Um funcionário das obras da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo morreu na tarde da última terça-feira (17) após ser atropelado por um caminhão no canteiro de obras da linha. O acidente ocorreu na Avenida Miguel Conejo, na Vila Albertina, na Zona Norte da capital. O trabalhador, que era terceirizado, tinha 65 anos e chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e faleceu no local.

De acordo com nota da responsável pela linha, as empresas encarregadas da obra estão prestando apoio às famílias e a Linha Uni está cooperando com a apuração e investigação das causas do acidente.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o motorista do caminhão estava se preparando para descarregar o caminhão em uma obra, trafegando devagar, quando não viu a vítima atrás do veículo e a atropelou.

A SSP informou ainda que exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) e que o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, no 72° DP (Vila Penteado).

O caso está sendo investigado pelo 28º Distrito Policial (Freguesia do Ó). Um inquérito policial foi instaurado e o motorista e demais funcionários da obra serão chamados para serem ouvidos.

Linha 6

A Linha 6 – Laranja do Metrô ligará o Centro da capital paulista ao bairro da Brasilândia, na zona Norte.

Em fevereiro de 2022, uma cratera se abriu na Marginal Tietê após o asfalto ter cedido ao lado da obra de uma futura estação, na Freguesia do Ó, também na Zona Norte. Não houve feridos, mas dois funcionários que tiveram contato com a água que jorrou do acidente foram socorridos pelos bombeiros.

